Napoli, prosegue il casting per il vice Di Lorenzo: i due nomi in pole

Il Napoli accelera sulla fascia destra e individua due profili Under per affiancare Di Lorenzo: la dirigenza partenopea monitora giovani talenti in grado di garantire alternative di qualità per la prossima stagione.

Fortini e Favasuli: i nomi sul taccuino di Manna

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, il direttore sportivo Giovanni Manna ha avviato una ricerca mirata per trovare un vice Di Lorenzo che rispetti i parametri di età stabiliti dal club. Niccolò Fortini, esterno classe 2006 di proprietà della Fiorentina, rappresenta una delle opzioni più concrete monitorate dalla dirigenza azzurra. Il calciatore rientra perfettamente nel progetto di ringiovanimento della squadra che guarda a profili Under per il presente e il futuro.

Accanto a Fortini figura anche Costantino Favasuli, terzino classe 2004 che ha completato la scorsa stagione con il Catanzaro. Il difensore esterno è seguito da diversi club di Serie A, segnale della sua quotazione in rialzo nel mercato nazionale. La sua esperienza nei cadetti lo posiziona come candidato già maturo tatticamente, pur mantenendo ampi margini di crescita.

Il progetto Under 25 del nuovo Napoli

La strategia di mercato del Napoli non è casuale. Il club ha deciso di investire su giovani talenti con potenziale di rivalutazione, abbandonando l’approccio precedente basato su calciatori già affermati. Questa scelta riflette una visione progettuale che punta alla costruzione di una rosa competitiva senza gravare eccessivamente sulle casse societarie.

Quale sarà il profilo prescelto tra i due candidati? Dipenderà dalle valutazioni tecniche di Manna e dalle possibilità concrete di negoziazione con Fiorentina e con le altre società interessate a Favasuli. Il direttore sportivo azzurro ha il compito di trovare un equilibrio tra esperienza e prospettive future, garantendo a Di Lorenzo un concorrente all’altezza senza compromettere gli equilibri della rosa.

Il calciomercato Napoli si orienta dunque verso una ricerca sistematica di alternative giovani sulla corsia destra. I prossimi giorni definiranno se Fortini o Favasuli approderanno al club partenopeo per completare il reparto difensivo.