Napoli, la chiusura è ad un passo: accordo trovato!

Costantino Favasuli diventa il primo obiettivo del Napoli per la fascia destra: l’esterno del Catanzaro può arrivare quando la società lo decide, secondo quanto rivela Matteo Moretto attraverso il canale di Fabrizio Romano.

Favasuli: Napoli già in pole, Allegri approva

Il Napoli ha individuato il suo vice Di Lorenzo. Giovanni Manna punta deciso su Favasuli, classe 2004, talento già nel giro della Nazionale italiana Under 21. La scelta ha ricevuto anche l’assenso di Massimiliano Allegri, elemento decisivo nel processo decisionale del club partenopeo.

L’operazione procede senza ostacoli. Gli azzurri hanno i margini per chiudere in tempi brevi con il Catanzaro, che non oppone resistenza alla cessione del giocatore. Manna lavora per concretizzare la trattativa nelle prossime ore, conscio del valore aggiunto che Favasuli porterebbe sulla fascia destra.

La strategia di Manna per rinforzare la difesa

La priorità del direttore sportivo è chiara: blindare la fascia destra con un profilo giovane e affidabile. Favasuli risponde a questi parametri. Il calciatore ha già dimostrato di poter competere a livelli superiori, confermato dalla sua presenza nelle convocazioni azzurre Under 21 e in Nazionale maggiore.

Qual è l’ostacolo principale? Nessuno al momento. Il Napoli dispone della forza economica per chiudere quando decide, il Catanzaro non frappone resistenze, Allegri ha dato l’ok. Tutto converge verso una conclusione rapida della trattativa.