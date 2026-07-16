Centenario Napoli, il CONI assegna onorificenza speciale: data e dettagli della cerimonia

Il Napoli riceve un’onorificenza speciale dal CONI per i suoi 100 anni, il traguardo che il club raggiungerà il 1° agosto 2026. La decisione arriva dalla 1174ª riunione della Giunta Nazionale.

Napoli: l’onorificenza del CONI per il centenario

La Commissione Benemerenze del CONI ha assegnato riconoscimenti ufficiali a cinque società storiche, tra cui gli azzurri. Il Napoli condivide questo onore con la Fiorentina, che compirà 100 anni il 29 agosto, oltre a Canottieri Sabazia, ASD Sci Corno alle Scale KLI Bologna e Circolo del Tennis Palermo. La riunione della Giunta, svoltasi al Foro Italico a Roma, ha deliberato i premi seguendo le proposte della commissione dedicata al riconoscimento del merito sportivo italiano.

L’onorificenza rappresenta un riconoscimento istituzionale del percorso ultracentenario del club partenopeo. La cerimonia di premiazione ufficiale si terrà il 12 ottobre alle 11 presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma, con diretta televisiva su Rai 2. Insieme al Napoli, riceveranno i riconoscimenti anche personalità del mondo dello sport e dirigenti di federazioni e organismi sportivi.

Napoli e Fiorentina: due centenari nel 2026

Quale significato ha questo riconoscimento? Il CONI premia le società che raggiungono il traguardo dei 100 anni di attività, sancendo l’importanza storica e culturale nel panorama sportivo italiano. Il Napoli, fondato il 1° agosto 1926, entra così negli archivi ufficiali dello sport nazionale come istituzione meritevole di celebrazione pubblica. La Fiorentina seguirà a pochi giorni di distanza, creando una coincidenza rara nel calcio italiano contemporaneo.

La stessa Giunta CONI ha discusso anche della missione italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, nominando Alessio Palombi come Capo Missione. Nel corso della riunione sono stati assegnati quattro Collari d’Oro a personalità sportive, tra cui Angelo Binaghi e Francesco Ettorre, e sette Stelle d’Oro al Merito Sportivo ai vertici dei Corpi Militari e ai presidenti di Sport e Salute. La sessione di lavori si è conclusa intorno alle 12.10, dopo l’esame di vari temi organizzativi e amministrativi.

Il Napoli arriva al centenario come protagonista riconosciuto dello sport italiano. L’onorificenza del CONI suggella una storia che va dal 1926 ai giorni nostri, confermando il ruolo centrale del club nel calcio nazionale e internazionale. La cerimonia di ottobre trasformerà il riconoscimento in un momento pubblico di celebrazione, permettendo ai tifosi e all’intera comunità partenopea di condividere ufficialmente questo traguardo storico.