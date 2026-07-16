Lukaku, confessione agli amici sul suo futuro: cosa ha deciso il belga

Romelu Lukaku valuta il trasferimento: secondo quanto rivela Il Mattino, l’attaccante del Napoli ha manifestato una timida apertura qualora arrivassero proposte economiche concrete.

Lukaku e il Fenerbahce: la trattativa ancora da avviare

Le confidenze dell’attaccante belga ai suoi amici stretti disegnano uno scenario dove il calciatore non chiude completamente la porta a un’avventura nel campionato turco. Il Fenerbahce risulta in pole position rispetto al Besiktas nella corsa all’ex Chelsea. Tuttavia, come sottolinea Il Mattino, la vera trattativa deve ancora partire: siamo in una fase preliminare dove il club turco dovrà presentare un’offerta che soddisfi sia il Napoli che il giocatore stesso. Il rientro di Lukaku in Belgio dopo gli impegni internazionali ha offerto lo spazio per queste riflessioni condivise in ambito familiare.

Napoli: il nodo della permanenza di Lukaku

La situazione rappresenta un bivio concreto per gli azzurri. Lukaku non rifiuta categoricamente la Turchia, ma solo se le condizioni economiche risulteranno vantaggiose per tutte le parti. Questo significa che il Napoli potrebbe incassare una cifra importante cedendo l’attaccante, liberando anche il monte ingaggi. D’altro canto, la permanenza del belga comporterebbe il mantenimento di un calciatore di assoluto valore nel progetto tattico di De Laurentiis. La finestra di mercato estiva del 2026 vedrà il club partenopeo muoversi con attenzione su questo fronte.

Cosa significa questa apertura per il mercato? Il Fenerbahce ha individuato in Lukaku il profilo ideale per rinforzare l’attacco, ma deve muoversi rapidamente con un’offerta strutturata. Se il belga continua a manifestare disponibilità solo dietro compensi elevati, il club turco dovrà presentare una proposta economica sonante entro le prossime settimane. Il Napoli resta spettatore attivo, pronto a valutare ogni proposta seria.

Lo scenario futuro dipende dalla velocità con cui il Fenerbahce trasformerà l’interesse in un’offerta formale. Lukaku, nel frattempo, continua a rimanere disponibile a esaminare il mercato.