Futuro Lukaku, ci sono piste concrete: l’annuncio di Moretto

Lukaku ha due strade davanti nel calciomercato estivo: la cessione immediata verso la Turchia oppure la permanenza al Napoli fino a gennaio 2027, quando potrebbe già accordarsi con un nuovo club.

Lukaku e la Turchia: Galatasaray e Fenerbahce in pole

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, giornalista esperto di mercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Galatasaray e Fenerbahce sono i due club turchi che possono permettersi Big Rom in questa sessione estiva. L’intermediario Pastorello aveva smentito il Besiktas, ma le vere alternative rimangono nel campionato turco. La Turchia rappresenta un’opzione concreta per l’attaccante belga già da luglio 2026.

L’ipotesi non è marginale: due club di assoluto rilievo internazionale, con capacità economiche significative, potrebbero accelerare per Lukaku. La finestra estiva apre questa possibilità concretamente, ma il giocatore non è obbligato a partire subito.

Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli

Lukaku al Napoli: l’alternativa dell’addio rinviato

Se la cessione estiva non si concretizza, Moretto ha chiarito uno scenario alternativo: Lukaku può restare in azzurro un altro anno e lasciare Napoli a gennaio 2027 oppure a giugno dello stesso anno. La particolarità sta nel tempismo degli accordi: il belga potrebbe già firmare con un nuovo club a gennaio, pianificando l’addio con sei mesi d’anticipo.

Questa soluzione offre flessibilità al Napoli e al giocatore. Non è una dinamica anomala nel calcio moderno: rimandare la partenza consente di valutare le prestazioni nei ritiri estivi e di capire le reali priorità tecniche della squadra.