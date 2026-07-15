Napoli, novità Gilmour: ecco a che punto è il suo rientro dopo l’infortunio

Billy Gilmour non sarà disponibile per i lavori di gruppo a Dimaro: l’infortunio che lo ha fermato durante il torneo con la nazionale costringe il centrocampista a un programma personalizzato di recupero.

Gilmour a Dimaro: lavoro individuale e tempi lunghi

Il Corriere del Mezzogiorno riporta che il centrocampista scozzese raggiungerà la prima fase del ritiro estivo degli azzurri, ma con uno status differente rispetto al resto della squadra. Mentre Massimiliano Allegri prepara il gruppo per la nuova stagione, Gilmour seguirà un percorso isolato, lontano dai compagni. Non è ancora pronto per lavorare con il collettivo. Il suo rientro procederà per gradi, attraverso sedute dedicate al recupero completo dell’infortunio.

La preparazione del Napoli subisce quindi uno slittamento nella disponibilità del centrocampista, elemento importante della rosa costruita dal club. Allegri dovrà organizzare i primi allenamenti sapendo che uno dei suoi pezzi centrali non sarà ancora operativo sul campo. La scelta di mantenerlo nel ritiro ma in isolamento tattico rappresenta un compromesso tra il mantenimento della continuità lavorativa e la prudenza medica.

Napoli: il calendario dei rientri per Castel di Sangro

A Castel di Sangro, nella seconda fase del ritiro, il gruppo avrà invece il quadro completo. Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne arriveranno il 5 agosto. Mathias Olivera, Scott McTominay e Noa Lang rientreranno qualche giorno prima, all’inizio della fase abruzzese. Gilmour, però, continuerà il suo iter personalizzato anche nella seconda tappa, recuperando gradualmente fino al completo reinserimento negli schemi di Allegri.

Quale sarà il reale impatto sulla disponibilità di Gilmour per l’inizio della stagione? Il programma individuale a Dimaro rappresenta una soluzione temporanea, ma il tempo pieno di recupero rimane ancora incerto. Il Napoli avrà dunque più di due settimane per verificare i progressi del centrocampista e decidere se anticipare o rinviare il suo ritorno operativo durante il calciomercato Napoli e la preparazione estiva.