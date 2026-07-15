Napoli, la mossa di mercato per i vincoli di lista: un Under 22 in pole per Manna

Niccolò Fortini della Fiorentina entra nel radar del Napoli come soluzione tattica e normativa. Il classe 2004, esterno destro e sinistro con 16 presenze in Serie A nella scorsa stagione, rappresenta l’alternativa a Di Lorenzo secondo il Corriere dello Sport.

Fortini al Napoli: il dialogo con la Fiorentina si allarga

Il direttore sportivo Giovanni Manna ha riaperto le trattative con i viola su un nuovo fronte. Fortini non è soltanto un jolly capace di coprire entrambe le fasce laterali, ma soprattutto un Under 22 che consente al club di risolvere il problema della saturazione della lista Serie A. Il contratto del giocatore scade tra un anno, rendendo l’operazione economicamente sostenibile per una società che deve smaltire una rosa sovrabbondante.

La ricerca di Manna non si limita a un solo profilo. Costantino Favasuli, classe 2004, completa il quadro degli obiettivi per il ruolo di laterale destro. Entrambi hanno già debuttato in Nazionale e rappresentano giovani con esperienza internazionale già consolidata. Favasuli ha dimostrato qualità tecniche significative nel Catanzaro di Aquilani in Serie B, confermandosi come rivelazione della stagione.

Under 22 come risposta al problema della lista: la strategia azzurra

Quale è il vantaggio concreto degli Under 22 rispetto ai laterali già esperti? Non occupano slot nella lista Serie A, a differenza di profili come Dodo della Fiorentina (27 anni). Manna ha considerato anche Norton-Cuffy del Genoa, classe 2004, per lo stesso motivo: massimizzare lo spazio disponibile in rosa mentre si affrontano i tagli necessari. Il Napoli ha una squadra extra-large che richiede sfoltimenti significativi in questa sessione estiva 2026.

La strategia del Napoli combina due esigenze: trovare competenza tattica per la fascia destra e ridurre la pressione amministrativa sui posti in lista. Fortini ha giocato con la Fiorentina, Favasuli ha mostrato progressione costante in cadetteria. Entrambi offrono prospettive di crescita senza gravare sulla struttura organizzativa del club, una soluzione che risolve almeno due problemi contemporaneamente durante questa finestra di mercato estiva.