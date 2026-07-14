Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha confermato durante la conferenza stampa di presentazione del tecnico Massimiliano Allegri il rinnovo del calciatore partenopeo. Le sue parole.
Manna conferma il rinnovo di Vergara: “Se lo è guadagnato sul campo”
“È un giocatore che ha dimostrato valori di identità importanti. È cresciuto da noi. Se l’è guadagnato sul campo“.
Parole che dunque confermano il prolungamento del contratto del calciatore e di fatto smentiscono le voci che volevano il ragazzo lontano da Napoli per il mancato accordo trovato con l’entourage del calciatore.
Vergara sarà ancora uno dei giocatori importanti della rosa partenopea, prima con Antonio Conte e da adesso con Massimiliano Allegri.