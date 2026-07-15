C’è la conferma, il giocatore è a un passo: “Accettata l’offerta del Napoli”

Exequiel Zeballos sceglie il Napoli: il Boca Juniors ha accettato l’offerta di 8 milioni di euro secondo La Voz, portale argentino. L’ala può sbarcare in Serie A.

Zeballos-Napoli: il Boca chiude a 8 milioni

Il calciomercato estivo del Napoli accelera con la fumata bianca per l’esterno offensivo. Secondo quanto riporta La Voz, la società partenopea ha trovato l’accordo economico con il club argentino per la cessione del giocatore. La trattativa si conclude con una cifra di 8 milioni di euro che il Boca ha accettato dopo settimane di negoziati. Il giocatore aveva davanti due strade: rinnovare il contratto in scadenza a dicembre o tentare l’avventura europea. Ha scelto senza esitazioni l’Italia.

Zeballos rifiuta il rinnovo e accelera per Napoli

Zeballos ha detto no al rinnovo proposto dal Boca per un altro anno. La sua determinazione nel raggiungere il Napoli è stata decisiva nel chiudere rapidamente la trattativa. L’accordo con il club azzurro prevede un contratto quinquennale con compenso di circa 1,3 milioni di euro netti stagionali. Una scelta coraggiosa per un giocatore che punta a confrontarsi con il calcio europeo di massimo livello e a mettersi alle dipendenze della nuova gestione tecnica.

Qual è lo status reale dell’operazione? L’affare è bloccato solo dalla questione logistica. Il Napoli deve liberare spazio in organico attraverso cessioni in uscita prima di ufficializzare l’arrivo di Zeballos e degli altri obiettivi della coppia Manna-Allegri. Nessun ostacolo tecnico o economico rimane sulla strada dell’esterno offensivo argentino, solo questioni di tempistica amministrativa che il club partenopeo dovrà risolvere nelle prossime settimane.

Lo scenario prossimo è chiaro: il Napoli attende le partenze di alcuni elementi dalla rosa per completare il primo acquisto della stagione e procedere con gli altri innesti programmati. Zeballos rimane in stand-by a Buenos Aires, consapevole che il trasferimento al Napoli è ormai una questione di giorni, non di settimane. Il calciomercato estivo 2026 dei partenopei inizia dal talento argentino.