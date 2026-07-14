“Voglio solo Napoli”, l’obiettivo azzurro si oppone al suo club: messaggio netto

Exequiel Zeballos ha ribadito con fermezza al presidente del Boca Juniors Juan Román Riquelme la sua volontà di trasferirsi al Napoli. L’attaccante argentino non cambia posizione: vuole solo gli azzurri, come rivela Fabrizio Romano sul suo canale YouTube.

Zeballos e il Napoli: l’offerta da 10 milioni bloccata dalle cessioni

Il Napoli ha pronto un assalto al Boca Juniors con un’offerta di 10 milioni di dollari più una percentuale sulla rivendita futura. Ma il club partenopeo non ha ancora bussato alla porta dei dirigenti argentini. Il motivo è concreto e urgente: servono vendite. Siamo a metà luglio e la rosa azzurra conta troppi elementi. Prima di chiudere Zeballos, De Laurentiis deve alleggerire l’organico.

Troppi fronti aperti contemporaneamente, e il denaro non basta per muoversi su tutti senza prima incassare. Romano spiega che l’operazione entrerà nel vivo solo dopo le cessioni. Allora il Napoli potrà presentarsi dal procuratore di Zeballos con l’offerta ufficiale al Boca.

Zeballos in azione durante il match

La volontà incrollabile di Zeballos: cosa spinge l’argentino verso Napoli

Zeballos non negozia e non guarda altrove. Ha detto a Riquelme parole nette: “Voglio andare, voglio solo andare a Napoli“. L’attaccante argentino ha scelto gli azzurri e mantiene questa posizione senza tentennamenti. Non è una preferenza passeggera, ma una decisione ferma ribadita al numero uno del Boca. Questa fermezza del giocatore semplifica almeno una parte della trattativa: il Napoli non deve convincere Zeballos a venire, ma solo trovare l’accordo economico con il club argentino.

Il nodo resta il timing. Il Napoli non può permettersi di fare la sua offerta senza prima ricavare denaro da cessioni. Una volta che gli azzurri avranno venduto i giocatori in eccesso, potranno presentarsi a Buenos Aires con la proposta definitiva. A quel punto, con la volontà di Zeballos già blindata, la negoziazione con il Boca Juniors per il prezzo finale diventerà il vero banco di prova del calciomercato del Napoli.