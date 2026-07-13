Napoli, il mercato prende avvio: già definite tre cessioni!

Napoli accelera le cessioni: Zerbin e Hasa verso il Frosinone, Cheddira sul mercato. Come rivela Il Mattino, la società azzurra ha avviato lo smaltimento della rosa con operazioni già in chiusura.

Zerbin e Hasa: l’accordo con il Frosinone è imminente

Alessio Zerbin e Luis Hasa stanno per lasciare il Napoli. I due giocatori sono ormai a un passo dal trasferimento al Frosinone, con l’operazione destinata a concludersi nei prossimi giorni. La dirigenza partenopea ha accelerato i tempi, privilegiando le uscite definitive anche quando non generano incassi sostanziali. L’obiettivo dichiarato è ridurre il numero di elementi in rosa per creare margini di manovra nel mercato in entrata.

La scelta di privilegiare le cessioni a titolo definitivo, indipendentemente dalle cifre realizzate, risponde a una strategia ben precisa: snellire l’organico e gestire meglio i costi. Il Frosinone rappresenta una soluzione gradita per entrambi i giocatori, che potranno trovare spazi di gioco garantiti in Serie A.

Luis Hasa in azione con la maglia della nazionale italiana

Cheddira sul mercato: il Napoli accetta le offerte

Walid Cheddira è finito nella lista dei partenti. Diversi club italiani e stranieri hanno manifestato interesse per il suo cartellino, e la società non oppone resistenza alle trattative. La cessione dell’attaccante rappresenterebbe un ulteriore alleggerimento della rosa e un’entrata economica da reinvestire nelle operazioni di rafforzamento.

La priorità del Napoli è chiara: liberarsi dei giocatori in esubero senza attendere le ultime settimane di agosto. Questa strategia consente di pianificare con anticipo gli acquisti e di evitare situazioni di mercato congestionate. Con l’inizio della nuova settimana, le uscite diventeranno concrete e il calciomercato del Napoli entrerà nella sua fase operativa più intensa.

Le tre cessioni in arrivo (Zerbin, Hasa e Cheddira) liberano risorse economiche e spazi nella rosa per i nuovi innesti.