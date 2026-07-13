Napoli, il mercato prende avvio: già definite tre cessioni!

di
Tre giocatori del Napoli in silhouette camminano verso l'uscita, con stemma Napoli illuminato e banconote in primo piano, simbolo delle cessioni di mercato

Napoli accelera le cessioni: Zerbin e Hasa verso il Frosinone, Cheddira sul mercato. Come rivela Il Mattino, la società azzurra ha avviato lo smaltimento della rosa con operazioni già in chiusura.

Zerbin e Hasa: l’accordo con il Frosinone è imminente

Alessio Zerbin e Luis Hasa stanno per lasciare il Napoli. I due giocatori sono ormai a un passo dal trasferimento al Frosinone, con l’operazione destinata a concludersi nei prossimi giorni. La dirigenza partenopea ha accelerato i tempi, privilegiando le uscite definitive anche quando non generano incassi sostanziali. L’obiettivo dichiarato è ridurre il numero di elementi in rosa per creare margini di manovra nel mercato in entrata.

La scelta di privilegiare le cessioni a titolo definitivo, indipendentemente dalle cifre realizzate, risponde a una strategia ben precisa: snellire l’organico e gestire meglio i costi. Il Frosinone rappresenta una soluzione gradita per entrambi i giocatori, che potranno trovare spazi di gioco garantiti in Serie A.

Luis Hasa con la nazionale italiana in maglia azzurra durante una partita di calcio
Luis Hasa in azione con la maglia della nazionale italiana

Cheddira sul mercato: il Napoli accetta le offerte

Walid Cheddira è finito nella lista dei partenti. Diversi club italiani e stranieri hanno manifestato interesse per il suo cartellino, e la società non oppone resistenza alle trattative. La cessione dell’attaccante rappresenterebbe un ulteriore alleggerimento della rosa e un’entrata economica da reinvestire nelle operazioni di rafforzamento.

La priorità del Napoli è chiara: liberarsi dei giocatori in esubero senza attendere le ultime settimane di agosto. Questa strategia consente di pianificare con anticipo gli acquisti e di evitare situazioni di mercato congestionate. Con l’inizio della nuova settimana, le uscite diventeranno concrete e il calciomercato del Napoli entrerà nella sua fase operativa più intensa.

Le tre cessioni in arrivo (Zerbin, Hasa e Cheddira) liberano risorse economiche e spazi nella rosa per i nuovi innesti.

Gestione cookie