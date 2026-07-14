Vergara nuovo capitan futuro: tutti i dettagli del rinnovo con il Napoli

Antonio Vergara rinnova con il Napoli fino al 2031 con opzione fino al 2034: l’accordo è stato raggiunto ieri tra De Laurentiis, Manna e l’agente Giuffredi.

Vergara blindato: i dettagli del suo rinnovo

L’incontro conclusosi con un brindisi ha sancito l’intesa tra le parti. Il centrocampista avrà un anno aggiuntivo rispetto al contratto attualmente in vigore, che scadeva nel 2030, accompagnato da un adeguamento dell’ingaggio coerente con il ruolo crescente all’interno del progetto. Come rivela il Corriere dello Sport, la firma comporterà il passaggio automatico a una nuova scadenza e la possibilità di estensioni stagionali fino al 2034.

Il rinnovo rappresenta una blindatura totale del centrocampista nei piani del club partenopeo. Non si tratta di un semplice prolungamento contrattuale, ma di una dichiarazione d’intenti: Vergara è destinato a essere uno dei pilastri della squadra nei prossimi anni.

Vergara e il futuro da capitano: il riconoscimento di De Laurentiis

Cosa significa concretamente questo accordo per il Napoli? Significa che il presidente De Laurentiis ha deciso di puntare su una figura di continuità e leadership. Il contratto lungo e i bonus salariali riconoscono il valore acquisito dal centrocampista e il suo peso specifico nello spogliatoio. Non è una mossa di consolazione, ma di costruzione di una gerarchia chiara per il futuro prossimo.

L’agente Mario Giuffredi ha condotto una trattativa che ha superato le difficoltà iniziali e ha prodotto un risultato soddisfacente per tutte le parti. Il vertice di ieri ha dimostrato come, quando c’è volontà reciproca, le divergenze si risolvono rapidamente. L’ufficialità arriverà a breve con il comunicato del club, ma l’accordo è già consolidato. Vergara rimarrà al Napoli blindato da un contratto che lo lega ai partenopei fino al 2031 e oltre. Questo scenario consente al giocatore di pianificare il suo futuro con certezza, mentre il club assicura continuità tattica e stabilità per i prossimi anni.