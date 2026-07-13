ULTIM’ORA – Napoli, accordo trovato: si attende solo la firma!

Antonio Vergara rinnova con il Napoli fino al 2031: l’accordo è stato trovato secondo Fabrizio Romano, con adeguamento contrattuale per l’esterno napoletano.

Vergara: i dettagli del nuovo contratto

La trattativa si è conclusa positivamente. Quest’oggi c’è stato l’incontro a Napoli tra il presidente Aurelio De Laurentiis e l’agente del calciatore, Mario Giuffredi. Le parti hanno rapporti ottimi e, dunque, non ci sono state difficoltà ad arrivare ad una stretta di mano.

Come riportato da Fabrizio Romano, per Vergara contratto fino al 2031. All’interno del nuovo accordo sono presenti anche dei bonus basati sulle prestazioni del calciatore e della squadra. Il napoletano voleva solo l’azzurro per il suo futuro e la decisione è arrivata.

Vergara durante una partita con la maglia del Napoli

De Laurentiis-Giuffredi, rinnovo anche per Di Lorenzo?

Il rinnovo di Vergara rientra nella logica di continuità che il Napoli sta perseguendo in questa sessione estiva. Alfredo Pedullà di Sportitalia ha aggiunto che per Di Lorenzo non c’è urgenza, sebbene le basi per il prolungamento siano già state poste. La società partenopea ha scelto di consolidare il nucleo offensivo, assicurandosi la permanenza dell’attaccante con una scadenza che lo legherà al club fino al prossimo decennio. La strategia difensiva su giovani talenti caratterizza questo mercato estivo azzurro.

Vergara continuerà a indossare la maglia del Napoli fino al 2031. L’accordo rappresenta una conferma della fiducia della società nei confronti dell’attaccante e consolida la rosa per i prossimi anni.