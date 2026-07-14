Nuvo stadio Napoli, De Laurentiis e Chiavelli presentano il progetto in conferenza: i dettagli

De Laurentiis svela i dettagli dello stadio Napoli: impianto da 70mila posti e 120 Skybox. Il progetto è già stato completato per un’altra area e risulta trasferibile nella zona Q8, dove la bonifica procede.

De Laurentiis e il nuovo stadio: 70mila posti e infrastrutture premium

L’amministratore delegato del Napoli, Andrea Chiavelli, e il presidente Aurelio De Laurentiis, hanno illustrato la visione per il nuovo impianto durante la conferenza stampa di presentazione di Max Allegri.

“Ho fatto recentemente un sopralluogo presso l’area Q8 dove è in corso una bonifica in stato avanzato. Questo terreno presenta tutte le caratteristiche per poter costruire un nuovo impianto. Abbiamo sottoscritto una lettera d’intenti con la società titolare del terreno per cercare di realizzare un possibile nuovo impianto. Il progetto lo abbiamo già, è avanzato”.

Subito dopo l’annuncio dell’AD, ha preso la parola De Laurentiis, che ha aggiunto:

“Stadio da 70.000 posti e 120 Sky Box”.

Cifre che proietterebbero la nuova casa del Napoli nell’élite degli stadi europei, garantendo non solo una capienza monumentale ma anche standard altissimi per i servizi corporate e l’accoglienza dei partner commerciali.

Accordo tra Napoli e Q8 Italia: la lettera di intenti

Un passo concreto verso la realizzazione è stato compiuto con la firma di una lettera di intenti tra il Napoli e la società Q8 Italia. Il documento sancisce la volontà reciproca di proseguire il confronto su questa operazione strategica. Non si tratta di un annuncio, ma di una formalizzazione della volontà di entrambe le parti di approfondire il progetto nei prossimi mesi.

La scelta dell’area Q8 rappresenta una soluzione alternativa rispetto ai precedenti tentativi di trovare una location idonea per il nuovo stadio del Napoli. La bonifica in corso è un elemento cruciale: una volta completata, eliminerebbe uno dei principali ostacoli burocratici e ambientali alla realizzazione dell’impianto. I tempi dipenderanno dal completamento di questi lavori preliminari e dall’evoluzione della progettazione specifica per il sito.

Il nuovo stadio Napoli con 70mila posti e 120 Skybox rappresenterebbe un salto qualitativo significativo per la città e per la società. La struttura potrebbe essere operativa solo dopo il completamento della bonifica e l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, ma il progetto è ormai delineato e pronto a essere adattato alla zona Q8.