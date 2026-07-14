Tanti i temi trattati da Massimiliano Allegri lungo la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli. Tra i tanti argomenti, anche quello sul suo chiacchierato stile di gioco, che ha sostenitori e antagonisti lungo tutta l’Italia e non solo. Il tecnico ex Juve e Milan è stato chiaro sulla sua idea di gioco.

Allegri sullo stile di gioco del suo Napoli: “Siamo forti, possiamo variare. Importante è l’entusiasmo”

Massimiliano Allegri è stato chiaro ed ha risposto in modo netto alla chiacchierata domanda su quale sarà il suo modulo e il suo stile di gioco. Le parole del tecnico.

“Il calcio è bello perché è opinabile, oltre ad essere il più bello. Moduli e sistemi? Abbiamo una rosa forte, ho giocatori che possano giocare sia con un sistema che con un altro, l’importante sono voglia e entusiasmo. Modulo? L’ho già detto, con questa squadra si può anche variare. Se ho molti esterni, allora giocherà con gli esterni”.

Poi anche un accenno sulla fase difensiva.

“Più è larga la differenza tra gol fatti e subiti, più è facile arrivare agli obiettivi”.

Infine sulla profondità della rosa per il suo stile di gioco.