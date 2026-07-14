Napoli, pronto l’assalto a due giovani: c’è il via libera!

Napoli su Favasuli e Fortini: due prospetti italiani che hanno già il benestare di Manna, Allegri e De Laurentiis per un investimento immediato nel mercato estivo.

Favasuli e Fortini: la strategia azzurra sui giovani italiani

Il Napoli accelera sulla costruzione del futuro senza attendere. Secondo quanto rivela il giornalista Matteo Moretto nel canale YouTube di Fabrizio Romano, il club ha individuato due profili su cui investire con decisione: Favasuli del Catanzaro (classe 2004) e Fortini della Fiorentina (2006), terzino sinistro. Non si tratta di sondaggi esplorativi. Manna ha già tracciato una rotta precisa, con l’allenatore Allegri che condivide pienamente la visione. De Laurentiis ha dato il via libera all’investimento, elemento che trasforma questi nomi da voci di corridoio a progetti concreti.

La scelta rivela un cambio di filosofia nel mercato partenopeo. Anziché inseguire nomi già affermati a costi proibitivi, il Napoli costruisce fondamenta solide puntando su giovani con margini di crescita enormi. Fortini in particolare attira attenzioni anche da altre big: la Roma lo aveva già trattato in precedenza, ma l’asse Napoli-Firenze potrebbe sbloccare l’operazione più rapidamente. Favasuli rappresenta invece un’opportunità al Catanzaro, club dove ha dimostrato qualità tecniche significative per la categoria.

Fortini durante una partita di Serie A

Allegri e Manna d’accordo: investimento futuro blindato

Qual è il reale valore di questa operazione per il Napoli? Non è semplice accumulo di giovani in rosa. Allegri intende costruire una base strutturata dove affiancare i campioni già in organico. Manna ha ricevuto il placet totale per procedere. De Laurentiis non pone veti, anzi sostiene l’investimento: un cambio di passo rispetto alle solite cautele estive del presidente.

Fortini rappresenta il profilo più duttile: terzino sinistro fra i più interessanti della sua generazione in Italia, possiede caratteristiche fisiche e tecniche che Allegri ritiene fondamentali per il suo calcio. Favasuli, invece, offre soluzioni difensive diverse, con capacità di adattamento su più ruoli. Entrambi hanno ancora ampi margini di sviluppo e potrebbero integrarsi gradualmente nella rosa senza pressioni immediate.