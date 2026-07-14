Napoli, colpo a sorpresa dalla Serie A: prezzo già fissato

Sebastiano Esposito nel mirino del Napoli: il Cagliari chiede 20 milioni di euro per l’attaccante classe 2002, con l’Inter che conserva il 40% della futura rivendita.

Esposito al Napoli: la valutazione del Cagliari blocca tutto

Secondo quanto riferito dalla stampa sara, gli azzurri avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Cagliari dopo una stagione convincente in Serie A. Esposito ha realizzato sette reti nell’ultimo campionato e si è dimostrato decisivo per la salvezza dei sardi, attirando l’attenzione di mezza Serie A. Napoli, Torino e Atalanta lo monitorerebbero con interesse concreto. Il Cagliari non intende fare sconti: la richiesta è ferma a 20 milioni di euro, cifra che riflette sia il valore del calciatore che l’accordo con l’Inter.

L’Inter incassa il 40%: come cambia l’operazione

Il nodo cruciale dell’affare riguarda il diritto di incasso nerazzurro. L’Inter conserva il 40% della cifra derivante da una futura cessione di Esposito, il che significa che il Napoli dovrebbe versare 20 milioni ma soltanto 12 finirebbero nelle casse del Cagliari. Questa clausola riduce significativamente il margine di trattativa per De Laurentiis. La struttura dell’operazione diventa complessa non solo per l’ammontare complessivo, ma anche per le dinamiche negoziali che ne derivano.

Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, il Cagliari non è disposto a cedere facilmente il proprio cartellino. La società rossoblù valuta Esposito come un asset strategico per il prossimo campionato e non ha fretta di negoziare. Questo atteggiamento intransigente crea una situazione di stallo dove il Napoli dovrà decidere se sostenere effettivamente una spesa di questa entità per un calciatore ancora in fase di consolidamento nel massimo campionato italiano.