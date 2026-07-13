Zeballos, il Napoli aspetta una risposta dal Boca: ecco di cosa si tratta

Exequiel Zeballos rimane il principale obiettivo del Napoli in questa sessione estiva di calciomercato: gli azzurri hanno presentato un’offerta da nove milioni di euro al Boca Juniors e ora attendono la risposta ufficiale dei argentini.

Zeballos: l’offerta del Napoli e i dettagli del contratto

Come rivela la Gazzetta dello Sport, il Napoli ha mosso i primi passi concreti per assicurarsi il talento offensivo. La proposta economica è stata depositata sul tavolo della dirigenza del Boca, ma i tempi di risposta non sono immediati. Nel frattempo, gli azzurri hanno concesso una pausa al manager del giocatore, Diego Merino, permettendogli di godere di due giorni di tranquillità in città insieme agli amici di Zeballos. Non è uno stallo, ma una gestione consapevole della trattativa.

Al calciatore stesso, la società partenopea ha ribadito con chiarezza gli aspetti contrattuali. Il contratto è un quinquennale già pronto, con una struttura salariale definita: un milione e trecentomila euro lordi annui a scalare. Nessuna variabilità, nessuna clausola di rinegoziazione. È l’offerta finale, quella che il Napoli intende sottoporre.

Zeballos e il Boca: il tempo della decisione si avvicina

La strategia del Napoli è lineare e senza ambiguità. Non ci sono margini di contrattazione ulteriore sul fronte economico, né sul lato contrattuale. Il club azzurro ha messo sul piatto la sua cifra massima e ha costruito un’intesa preventiva con il giocatore, creando così le condizioni affinché Zeballos possa esercitare pressione interna al Boca per accelerare l’uscita. L’agente ha avuto spazio per muoversi e raccogliere consensi; adesso tocca al club argentino decidere se accettare i nove milioni o proseguire a oltranza.

Zeballos conosce i termini e sa che il Napoli non tratterà ulteriormente. L’estate è ancora lunga, ma ogni settimana che passa riduce i tempi di preparazione tattica e integrazione di un nuovo innesto offensivo. Se il Boca continua a tergiversare, rischia di trovarsi con meno opzioni di mercato alternative e con un giocatore sempre più orientato verso il trasferimento. Il Napoli mantiene la pazienza, ma ha fissato anche un orizzonte temporale implicito: una risposta deve arrivare prima che altre priorità di mercato richiedano investimenti su profili diversi.