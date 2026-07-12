Zeballos “porta” un altro acquisto: l’agente ha offerto un difensore al Napoli

Julián Aude entra nel radar del Napoli calciomercato grazie all’entourage di Zeballos: il terzino sinistro dei Los Angeles Galaxy, classe 2003 e in possesso di passaporto italiano, sarà presentato a Giovanni Manna nell’incontro di domani.

Aude al Napoli: chi è il terzino proposto da Zeballos

Secondo quanto rivelato da Ciro Venerato di Rai Sport, gli agenti dell’esterno argentino del Boca Juniors hanno offerto anche il profilo di Aude nella trattativa con il direttore sportivo azzurro. Il difensore, cresciuto nel Lanús, rappresenta un’opportunità di mercato a costi contenuti: sia il cartellino che l’ingaggio rientrano in parametri economici accessibili per la società partenopea. La sua disponibilità di passaporto italiano elimina inoltre le complicazioni burocratiche tipiche dei trasferimenti da paesi extracomunitari.

Il Napoli guarda spesso a profili giovani con margini di crescita. Aude incarna questa filosofia: classe 2003, non ha ancora raggiunto la piena maturità calcistica ma possiede già esperienza internazionale nella Major League Soccer. La MLS lo ha esposto ad un calcio di elevato livello, elemento che non va sottovalutato nella valutazione di un difensore.

Perché Aude vuole lasciare gli Stati Uniti

Il terzino ha manifestato la volontà di partire dai Los Angeles Galaxy per ragioni che vanno oltre il calcio. Secondo Venerato, il difensore affronta difficoltà personali legate alla sua fidanzata argentina, che incontra ostacoli nel processo di ottenimento del visto per raggiungerlo negli USA. In passato Aude è stato monitorato anche dalla Nazionale italiana, pur senza ricevere convocazioni ufficiali in maglia azzurra. La sua doppia nazionalità—argentina e italiana—gli consente comunque di mantenere aperti scenari diversi dal punto di vista internazionale.

L’incontro tra Manna e l’entourage di Zeballos rappresenta dunque un’opportunità doppia: discutere l’esterno offensivo del Boca Juniors e valutare contemporaneamente un rinforzo difensivo che potrebbe integrarsi rapidamente nella rosa azzurra. Il calciomercato del Napoli continua a muoversi su più fronti, cercando soluzioni efficienti per completare la rosa in vista della prossima stagione.