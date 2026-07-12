Vicario al Napoli, il Tottenham apre ad una formula conveniente: cosa può succedere

Guglielmo Vicario è da tempo nella lista del Napoli come alternativa concreta di mercato. Secondo Tuttosport, il portiere inglese sarebbe stato proposto agli azzurri e il Tottenham aprirebbe a una formula vantaggiosa. .

Vicario: il Tottenham lo cede in prestito

La situazione di Vicario al Tottenham è diventata insostenibile dopo l’arrivo di Roberto De Zerbi. L’estremo difensore, che era il primo della gerarchia, è retrocesso a terzo portiere e vuole tornare in Italia. Gli Spurs non pongono ostacoli significativi: hanno già sondato la disponibilità a una soluzione temporanea che consenta al giocatore di recuperare spazio e visibilità. Il Napoli ha ricevuto la proposta e sta valutando se inserirsi nella corsa.

Il valzer dei portieri coinvolge anche la Juventus. Emiliano Martinez resta il primo obiettivo bianconero per blindare la porta, ma se la pista dovesse naufragare, i campioni d’Italia hanno già sondato il Parma per Suzuki, valutato 30 milioni. Questo scenario apre spazi per altre squadre interessate a un estremo difensore di esperienza.

Napoli e Juve: chi sceglie Vicario?

Vicario ha militato come vice Donnarumma in Nazionale e conosce bene il calcio italiano. La sua disponibilità a rientrare in Serie A è concreta, ma la Juventus rimane la sua priorità dichiarata. Il Napoli, tuttavia, ha un vantaggio: gli Spurs preferiscono cedere in prestito piuttosto che in vendita definitiva, una formula che consente ai partenopei di testare il giocatore senza impegno economico pesante. La valutazione del diritto di riscatto dipenderà dalle prestazioni nel corso della stagione.

Il calciomercato del Napoli si muove su più fronti nel ruolo di portiere. Se Vicario dovesse scegliere Napoli, rappresenterebbe una soluzione affidabile e a costo contenuto, liberando risorse per altri settori della rosa. L’alternativa juventina rimane concreta, ma il timing e la formula proposta dal Tottenham favoriscono gli azzurri nella trattativa.