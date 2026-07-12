Mercato Napoli, che intreccio con Juve e Milan: tre giocatori coinvolti

Federico Gatti resta l’obiettivo principale del Napoli in difesa, ma la trattativa con la Juventus dipende da un complesso intreccio di movimenti che coinvolge anche il Milan.

Gatti-Napoli: Allegri vuole il centrale della Juventus

Secondo il Corriere della Sera, Massimiliano Allegri ha individuato il centrale bianconero come prima scelta assoluta per rinforzare la linea difensiva azzurra. Il tecnico livornese gli garantirebbe un ruolo da protagonista totale. La complicazione principale risiede nelle operazioni in uscita di entrambi i club, che devono allinearsi perché la trattativa avanzi concretamente.

La Juventus non intende cedere facilmente. Il club torinese valuta Gatti come centrale di livello internazionale e non sconta la cessione. Allegri vuole portarlo a Napoli, ma serve che i bianconeri trovino rinforzi alternativi in difesa prima di aprire alla partenza del giocatore. Il timing diventa quindi cruciale per sbloccare l’operazione.

Lobotka come contropartita: la clausola che complica tutto

Stanislav Lobotka è stato valutato dalla Juventus come possibile contropartita tecnica nell’affare Gatti. L’idea, però, presenta ostacoli insormontabili. Il centrocampista slovacco possiede una clausola rescissoria valida esclusivamente per club stranieri: di conseguenza, i bianconeri dovrebbero trattare con il Napoli senza alcuna agevolazione economica e pagare la cifra integrale.

Gli azzurri, inoltre, non possono permettersi di perdere Lobotka, per di più cedendolo ad una diretta rivale. Cedere lo slovacco significherebbe indebolire il reparto proprio nel momento in cui Allegri sta costruendo il suo nuovo progetto tattico. Per questo motivo, lo scambio Gatti-Lobotka rimane teorico e difficilmente diventerà realtà.

Tomori dal Milan: il tassello che potrebbe cambiare gli equilibri

L’intreccio si complica ulteriormente con Fikayo Tomori. Il Milan potrebbe cedere il difensore inglese dopo l’arrivo di Mario Gila, con il Newcastle in pole position ma anche la Juventus interessata. Se Tomori approdasse alla Juventus, gli scenari per Gatti si moltiplicherebbero. I bianconeri avrebbero un’alternativa difensiva credibile e potrebbero aprire seriamente alla cessione del centrale verso Napoli.

Il mercato delle tre big rischia di trasformarsi in un domino dove ogni movimento dipende dall’altro. La Juventus e il Milan studiano le loro mosse per la difesa, mentre il Napoli rimane in attesa di capire quando potrà concretizzare l’assalto a Gatti. Allegri ha indicato chiaramente il suo obiettivo, ma la strada verso la firma rimane ancora lunga e piena di variabili.