Napoli, cambia tutto: dal rinnovo alla cessione?

Antonio Vergara e il Napoli al crocevia del mercato: oggi De Laurentiis incontra l’agente Giuffredi per sbloccare il rinnovo fermo da settimane, ma la cessione rimane concreta.

Vergara: il bivio tra contratto nuovo e addio al Napoli

L’incontro tra il presidente azzurro e Mario Giuffredi rappresenta il momento decisivo per il fantasista di Frattaminore. Secondo Sky Sport, la situazione è in stallo totale: il club deve scegliere se adeguare l’ingaggio al talento del giocatore oppure cedere di fronte alle richieste concrete di Como e Atalanta. Luca Marchetti, giornalista Sky, ha spiegato a Radio Marte la complessità della trattativa. Il primo contatto tra Manna e l’entourage di Vergara aveva già delineato una possibile strada verso il prolungamento, ma il presidente vuole parlarne direttamente prima di decidere.

De Laurentiis e il nodo del mercato in uscita

Il ragionamento del Napoli segue una logica precisa: se non riuscirà a vendere altri elementi della rosa, il club non avrà margini per investire in entrata. In quel caso, Vergara potrebbe diventare la pedina di scambio necessaria per fare cassa. Marchetti ha sottolineato come la valutazione del giocatore dipenda dalle prospettive future. Se il Napoli non lo vede come uno dei pilastri del progetto, la vendita diventa la scelta razionale. Il fantasista stesso chiede chiarezza: vuole sapere se la società crede davvero in lui e quale ruolo avrà nella squadra che verrà.

La priorità dichiarata è Vergara, ma anche il rinnovo di Di Lorenzo rimane in agenda per questo pomeriggio. Quest’ultimo vorrebbe prolungare di un anno il contratto. Tuttavia, il destino del fantasista offensivo pesa più sulle decisioni di De Laurentiis. Como e Atalanta hanno già manifestato interesse concreto, creando pressione sulla trattativa.

Nelle prossime ore emergerà la posizione del Napoli: rinnovo con adeguamento economico per blindare il talento, oppure cessione per finanziare la campagna acquisti estiva. La decisione finale spetta a De Laurentiis, che oggi avrà il confronto diretto con Giuffredi per chiarire i termini della proposta e le aspettative di Vergara sul calciomercato estivo.