Napoli, summit in giornata tra De Laurentiis e Giuffredi: cosa succederà con Vergara

Antonio Vergara al centro del negoziato tra De Laurentiis e Giuffredi: il talento campano classe 2003 è conteso da cinque club europei e il Napoli prepara il rinnovo difensivo.

Vergara, la guerra dei cinque club: Atalanta, Roma, Como, Bournemouth e Tottenham

Il summit fissato per oggi pomeriggio alle 16 tra il presidente e l’agente Mario Giuffredi affronta una situazione critica sul mercato. Antonio Vergara non è più un affare interno: secondo Tuttosport, cinque società hanno già manifestato interesse concreto per il giovane azzurro. Dalla Serie A spingono Atalanta, Roma e Como. Dall’estero arrivano le mosse di Bournemouth e Tottenham, che non stanno semplicemente guardando ma stanno preparando proposte economiche serie.

La pressione esterna è aumentata negli ultimi giorni. Una nuova offerta da 25 milioni più bonus è in arrivo per il giocatore, cifra che rappresenta il segnale di una valutazione al rialzo rispetto alle precedenti manifestazioni di interesse. Il Napoli conosce il valore di Vergara e sa che il tempo per agire è adesso, non tra mesi quando le pretese economiche dei club interessati saranno ancora più alte.

Il Napoli corre ai ripari: rinnovo fino al 2029 per blindare il gioiellino

La strategia del club per l’incontro è doppia. Rinnovare i contratti di due pilastri: Giovanni Di Lorenzo, il capitano, fino al 2029, e soprattutto Antonio Vergara con termini che lo leghino al progetto azzurro per anni. De Laurentiis sa bene che le sole dichiarazioni di fedeltà non bastano quando sei una società di medio-grande appeal europeo ma non ancora consolidata tra le élite continentali.

Giuffredi avrà il compito di mediare tra le ambizioni del suo assistito e la necessità del Napoli di trattenere un talento che rappresenta il futuro della squadra. Il rinnovo fino al 2029 sarebbe il primo scudo: allungare il contratto significa aumentare il costo dell’eventuale trasferimento e dare al Napoli il tempo di sviluppare il progetto tattico intorno a Vergara.

Cosa accadrà se il summit di oggi non dovesse portare a un’intesa? Il Napoli si ritroverebbe con un giocatore ambito dal mercato europeo, una situazione che avrebbe complicazioni sia sul piano sportivo che su quello economico. Una fumata bianca oggi significherebbe tranquillità.