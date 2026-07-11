Futuro Vergara, De Laurentiis non ci sta: la mossa del presidente

Vergara torna al centro del progetto Napoli: lunedì nuovo incontro tra De Laurentiis e Giuffredi per il rinnovo dopo lo stallo di mercoledì e il rifiuto di 25 milioni dall’Atalanta.

Vergara: il summit che decide tutto prima di Allegri

La trattativa per il prolungamento di Antonio Vergara riprende lunedì. Come rivela il Corriere dello Sport, De Laurentiis e Mario Giuffredi — agente del talento azzurro — torneranno a negoziare dopo che l’ultimo incontro di mercoledì non aveva prodotto intesa. Il timing non è casuale: l’appuntamento precede di poco la presentazione di Massimiliano Allegri, allenatore che vuole puntare forte sul ragazzo cresciuto nel vivaio partenopeo.

Il club si muove da posizione di forza. Ha già rifiutato due offerte per cedere Vergara, una delle quali proveniente dall’Atalanta per 25 milioni di euro.La questione non è semplice però. Vergara aveva rinnovato già lo scorso ottobre fino al 2030 con un ingaggio superiore, ma allora il suo status era diverso. Da quel momento il ragazzo è diventato un profilo su cui si muove il grande mercato europeo.

Le cifre del contratto: lo scarto fra ottobre e luglio

Il nodo è il riconoscimento economico. Le cifre e le gerarchie del contratto sottoscritto a ottobre stanno già strette a Vergara e al suo entourage. Quando aveva firmato, il giocatore non aveva ancora dimostrato in pieno il suo valore sul palcoscenico della Serie A come ha fatto nella stagione appena conclusa. Ora la situazione è cambiata radicalmente. L’Atalanta non ha mosso un’offerta da 25 milioni per uno sconosciuto: lo ha fatto perché riconosce nel ragazzo un valore superiore a quello che il contratto attuale riflette.

De Laurentiis dovrà decidere se ritoccare le cifre per blindare Vergara oppure se rischiare di vederlo partire. Lunedì il presidente avrà davanti Giuffredi con una proposta che proverà a trovare il compromesso. Allegri, intanto, fa il tifo in panchina per l’esito positivo della trattativa.