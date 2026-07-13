Napoli, presentata la nuova la nuova linea training 2026/27: tutti i dettagli (FOTO)

Il Napoli presenta il kit di allenamento per la stagione del Centenario in collaborazione con EA7. La linea training 2026/27 sarà disponibile in pre-sale dalle 19:26 sullo store ufficiale.

Napoli e EA7: il design streetwear della nuova linea training

Il nuovo equipaggiamento azzurro mescola linguaggio sportivo contemporaneo con richiami streetwear reinterpretati dall’identità visiva del club. Linee pulite e materiali tecnici caratterizzano una collezione pensata per accompagnare i calciatori dentro e fuori dal campo di allenamento. La maglia training azzurra presenta inserti blu scuro e bande bianco-azzurre sulle spalle, richiamo moderno all’identità storica del Napoli.

Sul fronte della maglia figurano i loghi SSC Napoli, EA7 e Coca-Cola, partner ufficiale del club per la terza stagione consecutiva con accordo confermato fino al 2028. Sul retro la scritta “SSC Napoli” rafforza il senso di appartenenza della linea. Lo smanicato allenamento mantiene gli stessi inserti blu scuro e le bande bianche-azzurre sulle spalle, con il numero 10 sul fronte, simbolo iconico dell’immaginario calcistico azzurro.

Cosa comprende la collezione Napoli training 2026/27

La gamma non si limita alla sola maglia. Felpe, giacche antivento, pantaloni, shorts e calze completano l’equipaggiamento pensato per i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, oltre alle sessioni quotidiane al Castel Volturno. I colori seguono le diverse identità tecniche del gruppo squadra: azzurro per i calciatori, nero per i portieri, bianco per lo staff tecnico.

La linea sarà utilizzata dai giocatori durante il raduno pre-stagionale e accompagnerà la preparazione alle gare ufficiali della stagione centenaria. Il design riflette la visione condivisa tra Napoli, EA7 e Coca-Cola di unire stile e performance in un momento particolare della storia del club.

Il debutto della collezione training 2026/27 avviene oggi sul mercato ufficiale, con la pre-sale che inizia alle 19:26 direttamente dallo store online SSC Napoli. La nuova linea accompagnerà gli azzurri nelle prossime settimane di preparazione estiva.