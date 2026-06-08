Le maglie del Napoli per la stagione 2026-2027: tutto quello che sappiamo su home, away e terza maglia, sponsor tecnico, prezzi e dove acquistarle. Pagina aggiornata con le immagini ufficiali appena disponibili.

Ogni estate, la presentazione delle nuove maglie del Napoli è uno degli eventi più attesi dalla tifoseria azzurra. Per la stagione 2026-2027, il Napoli indosserà kit realizzati da EA7 Emporio Armani, sponsor tecnico del club dal 2023, con la collaborazione di Valentina De Laurentiis per il design.

👕 Aggiornamento in arrivo: le maglie ufficiali 2026-2027 non sono ancora state presentate (giugno 2026). Le presentazioni avvengono solitamente a luglio, in concomitanza con l’apertura della campagna abbonamenti. Torna su questa pagina per vedere le foto appena disponibili.

Cosa aspettarsi dalle maglie Napoli 2026-2027

Sulla base della tendenza degli ultimi anni e del contratto con EA7, ecco le caratteristiche attese:

Maglia Home (prima divisa)

Colore base : azzurro cielo, il colore storico del Napoli

: azzurro cielo, il colore storico del Napoli Centenario : non ci sarà più lo Scudetto ma ci saranno chiari riferimenti al centenario del Napoli

: non ci sarà più lo Scudetto ma ci saranno chiari riferimenti al centenario del Napoli Stile : EA7 ha confermato l’orientamento verso kit con richiami alla tradizione partenopea

: EA7 ha confermato l’orientamento verso kit con richiami alla tradizione partenopea Prezzo indicativo: intorno a 140-150€ (da confermare)

Maglia Away (seconda divisa)

Colore base : nelle ultime stagioni il Napoli ha scelto il bianco con dettagli colorati; è possibile una variazione

: nelle ultime stagioni il Napoli ha scelto il bianco con dettagli colorati; è possibile una variazione Ispirazione: EA7 ha tendenzialmente omaggiato la città di Napoli con riferimenti all’arte, al paesaggio e alla cultura partenopea nelle maglie away

Terza maglia (eventuale)

Il Napoli ha prodotto una terza maglia nelle ultime stagioni, spesso con colori più audaci (azzurro scuro, viola, oro). La terza maglia 2026-2027 sarà comunicata successivamente.

Le maglie più belle della storia del Napoli

La maglia dello Scudetto 1987

La prima maglia azzurra dello Scudetto, con il numero 10 di Maradona, è diventata un’icona del calcio mondiale. Il design essenziale dell’epoca — azzurro con colletto a V e logo Ennerre — è ancora oggi uno dei kit più replicati e collezionati al mondo.

Le maglie degli Scudetti 2023 e 2025

La maglia azzurra con cui il Napoli ha vinto il terzo scudetto nel 2023 (sponsor Emporio Armani EA7, con il sole di Capri come richiamo grafico) è rapidamente diventata una delle più vendute nella storia del club. Anche la maglia del quarto scudetto 2025 ha avuto grandissimo successo commerciale.

Sponsor tecnico e commerciale del Napoli

Sponsor tecnico : EA7 Emporio Armani (accordo pluriennale)

: EA7 Emporio Armani (accordo pluriennale) Main sponsor maglia : da confermare per il 2026-27 (stagione precedente: IQOS/PMI)

: da confermare per il 2026-27 (stagione precedente: IQOS/PMI) Back sponsor: da confermare

Dove acquistare la maglia ufficiale del Napoli

SSC Napoli Store ufficiale : store.sscnapoli.it — la fonte più affidabile per il prodotto originale

: store.sscnapoli.it — la fonte più affidabile per il prodotto originale SSC Napoli Store fisico : punto vendita allo Stadio Maradona e in vari punti della città

: punto vendita allo Stadio Maradona e in vari punti della città Amazon : disponibile tramite venditori autorizzati (verificare l’autenticità)

: disponibile tramite venditori autorizzati (verificare l’autenticità) EA7 Store: la maglia è prodotto ufficiale EA7, disponibile nei rivenditori del brand

Come riconoscere una maglia autentica del Napoli

Ologramma di autenticità SSC Napoli sul collo interno

Etichetta EA7 integrata

Qualità dei ricami: scudetto, logo SSC Napoli e sponsor cuciti (non stampati) sulle versioni “Match”

Codice univoco QR sul cartellino di autenticità

Attenzione alle contraffazioni: le maglie false non hanno il QR code di autenticità e spesso presentano cuciture irregolari. Acquista sempre da rivenditori autorizzati.

Domande frequenti (FAQ)

Quando escono le maglie del Napoli 2026-2027?

La presentazione ufficiale dei nuovi kit avviene solitamente a luglio, poco prima dell’apertura della campagna abbonamenti. Le maglie vanno in vendita contestualmente alla presentazione. Aggiornamento in arrivo su questa pagina.

Chi produce le maglie del Napoli?

Le maglie del Napoli sono prodotte da EA7 Emporio Armani, il brand del Gruppo Armani, che ha stretto una partnership con il club dal 2023.

Quanto costano le maglie ufficiali del Napoli?

Le maglie “Replica” costano tipicamente tra 90€ e 110€. Le versioni “Match” (identiche a quelle indossate dai giocatori in campo) arrivano a 140-160€. I prezzi definitivi per il 2026-27 saranno aggiornati a luglio.

Posso stampare il nome del mio giocatore preferito sulla maglia?

Sì: lo store ufficiale SSC Napoli e TicketOne offrono il servizio di personalizzazione con nome e numero.

Aggiornato a giugno 2026. Foto ufficiali delle maglie 2026-2027 in arrivo a luglio — torna su SpazioNapoli.it!