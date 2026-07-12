Ultim’ora Sky, accordo Zeballos-Napoli in chiusura: cosa blocca l’affare

Exequiel Zeballos al Napoli per 10 milioni: l’accordo con il Boca Juniors è in chiusura, ma il club azzurro ha posto una condizione non negoziabile prima di chiudere definitivamente.

Zeballos: l’affare bloccato dalle uscite

La trattativa per il fantasista argentino procede verso la conclusione, come confermato da Sky Sport. Tuttavia, la società ha deciso di non formalizzare l’acquisto fino a quando non avrà alleggerito la rosa in uscita. Secondo quanto riferito da Emanuele Baiocchi negli studi di Sky Sport24, il Napoli deve prima vendere almeno 20 giocatori attualmente fuori dal progetto.

Non si tratta di carenza di risorse economiche. La scelta risponde a una logica di gestione virtuosa del bilancio, come ha spiegato l’esperto di calciomercato. Il club ha i fondi per intervenire, ma preferisce procedere con ordine: ogni cessione libera spazio in rosa e risorse per nuovi investimenti. Zeballos resterà in sospeso fino a quando questa operazione di sfoltimento non avrà raggiunto progressi significativi.

Gila e Khalaili: i precedenti che spiegano la strategia

La cautela del Napoli affonda le radici nei recenti fallimenti di mercato. Mario Gila è sfuggito al Milan, mentre Anan Khalaili ha chiuso con l’Inter in attesa di ulteriori accertamenti medici. Questi episodi hanno insegnato al club partenopeo che annunci affrettati generano delusioni. La gestione delle entrate deve marciare di pari passo con le uscite, evitando promesse premature ai tifosi.

Quale scenario attende Zeballos? Il giocatore resterà in stand-by fino a quando il Napoli non avrà concretizzato almeno una parte delle cessioni programmate. Solo allora il fantasista argentino diventerà ufficialmente un azzurro. Nel frattempo, il club continuerà a lavorare sulla lista di partenti, cercando acquirenti per i 20 e passa giocatori esclusi dal progetto. L’estate di calciomercato Napoli dipende interamente da questa operazione preliminare di alleggerimento.