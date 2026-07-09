Napoli, iniziano le cessioni: il giocatore andrà via ma resterà in Serie A

Luis Hasa lascia il Napoli per il Frosinone in prestito: summit decisivo a Milano tra i club per chiudere il trasferimento del centrocampista e alleggerire la rosa azzurra.

Hasa al Frosinone: la strategia dello sfoltimento del Napoli

Giovanni Manna vola a Milano per accelerare le cessioni. La linea di Aurelio De Laurentiis è netta: ridurre l’organico e gli stipendi prima di qualsiasi nuovo acquisto. Il centrocampista Luis Hasa rientra fra i profili destinati a partire, con il Frosinone che ha mosso passi concreti per portarlo in Ciociaria. I contatti tra i due club si sono intensificati nelle ultime ore, con colloqui attesi nel capoluogo lombardo per limare gli ultimi dettagli dell’operazione.

L’ex giocatore della Juventus non rientra nei piani tecnici del club partenopeo e ha bisogno di minutaggio per proseguire la sua crescita. Il prestito rappresenta la soluzione ideale per entrambe le parti: il Napoli alleggerisce una rosa numericamente extralarge, Hasa accumula esperienza in una categoria competitiva. Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Nicolò Schira, la formula dell’affare è già delineata in prestito secco.

Frosinone-Napoli: i dettagli della cessione temporanea

L’operazione si basa su un trasferimento temporaneo, soluzione che consente al Napoli di mantenere il controllo del giocatore e di programmarne il rientro in futuro. Il summit a Milano servirà a definire gli ultimi aspetti burocratici e a formalizzare l’intesa. La cessione di Hasa rientra nella strategia più ampia di sfoltimento della rosa, che vede diversi elementi rientrati dai prestiti in cerca di una nuova destinazione.

Il Frosinone rappresenta la piazza ideale per permettere al centrocampista di giocare con continuità. La trattativa non presenta ostacoli significativi: entrambi i club hanno interesse nel concludere rapidamente l’affare. Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità del trasferimento, completando così uno dei tasselli del mercato estivo del Napoli.