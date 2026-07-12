Rebus Lukaku: spunta un nuovo club interessato, ma la richiesta blocca il Napoli

Romelu Lukaku continua a raccogliere interesse internazionale nel calciomercato Napoli estivo: dopo Fenerbahce, Besiktas e Monaco spunta anche l’Ajax nella corsa all’attaccante belga.

Lukaku: l’Ajax entra nella competizione, ma le pretese sono alte

Secondo quanto rivela Il Mattino, l’Ajax ha iniziato a valutare il profilo dell’attaccante belga come possibile rinforzo per la prossima stagione. La notizia arriva dopo settimane di inseguimenti da parte di club turchi e del Monaco, confermando come Big Rom resti una figura attraente per diversi progetti europei.

Lukaku, tuttavia, non intende facilitare le cose ai suoi corteggiatori. Il centravanti belga ha posto una richiesta d’ingaggio superiore ai 6 milioni di euro annui come condizione imprescindibile per abbandonare la Serie A e accettare una nuova destinazione. Questa cifra costituisce un ostacolo significativo per la maggior parte dei club interessati. Il suo agente, presente negli Stati Uniti durante il Mondiale, sta lavorando attivamente per mappare tutte le possibilità di mercato nelle prossime settimane.

Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli

L’agente di Lukaku continua a sondare il mercato internazionale

La situazione di Lukaku si interseca con le dinamiche generali del mercato del Napoli. Mentre Kevin De Bruyne avrebbe confermato l’intenzione di proseguire la sua esperienza azzurra con il gradimento dell’ambiente, l’attaccante rappresenta un’incognita più marcata. Neanche l’arrivo in panchina di Max Allegri (suo estimatore) sembra poter sanare la rottura con l’ambiente maturata nella scorsa stagione.

La gestione delle uscite determinerà gli spazi economici disponibili per eventuali investimenti in entrata, creando una catena di interdipendenze che caratterizzerà l’intera finestra estiva del club partenopeo. Nel corso dell’estate 2026, il calciomercato del Napoli dovrà affrontare questa questione con chiarezza: mantenere Lukaku per un ultimo anno o valutare concretamente le proposte esterne, considerando che l’Ajax rappresenta solo l’ultimo nome di una lista già lunga di estimatori disposti a investire su di lui.