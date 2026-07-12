Napoli, la scelta di De Bruyne arriverà solo dopo questa condizione: “Ecco quando deciderà”

Kevin De Bruyne rimane al Napoli, almeno fino a fine estate: la decisione sulla permanenza arriverà solo quando il nuovo corso azzurro avrà preso forma con Allegri e la squadra rinnovata sarà operativa.

De Bruyne e il Napoli: la prova sul campo con Allegri

Il belga non ha manifestato intenzioni di addio immediato. Come riporta Il Mattino, le sue intenzioni attuali non tradiscono la voglia di lasciare, ma il vero banco di prova arriverà nei prossimi mesi. De Bruyne ha deciso di attendere il nuovo progetto per valutare il proprio ruolo: “Kevin vorrebbe mostrare al club che ha puntato su di lui un anno fa quello che ancora può dare“. Non è una promessa di fedeltà eterna, bensì una condizione. La famiglia ha già segnalato che un’avventura oltre oceano per chiudere la carriera sarebbe gradita, ma il giocatore vuole prima dimostrare il suo valore nel nuovo Napoli.

La stagione appena conclusa lo ha visto poco in città a causa dell’infortunio. Il presidente De Laurentiis aveva stabilito un principio inequivocabile: “La maglia azzurra sta bene a chiunque abbia senso di appartenenza“. Quel senso di appartenenza non è emerso nel primo anno azzurro, semplicemente perché De Bruyne non ha avuto il tempo di costruirlo. Allegri non intende privarsene e tutto dipenderà dal colloquio tra l’allenatore e il belga.

De Bruyne e la tentazione Napoli: il talento resta, il contributo no

Cosa vuole davvero De Bruyne? Restare a Napoli lo attrae, ma a patto di essere protagonista. Il talento non è mai stato in discussione; il vero interrogativo riguarda il contributo concreto che potrà dare nella prossima stagione. Una squadra probabilmente rinnovata, compagni più giovani che non daranno nulla per scontato, un nuovo allenatore: tutte variabili che il belga dovrà misurare sul campo.

Allegri non ha alcuna intenzione di perdere un giocatore di questa qualità, ma la strada è tracciata: De Bruyne resterà al Napoli solo se convincerà tutti, prima di tutto se stesso, che il nuovo progetto azzurro merita il suo impegno totale. Nel calciomercato Napoli, la permanenza del belga non è scontata, ma nemmeno è in pericolo immediato. Dipende da ciò che accadrà sul campo.