Allegri arriva a Napoli: ecco cosa farà il tecnico nei primi giorni

Massimiliano Allegri arriva a Napoli questo weekend e potrebbe trascorrere alcuni giorni di vacanza ad Ischia con il presidente Aurelio De Laurentiis prima della presentazione ufficiale al teatro San Carlo, fissata per il 14 luglio.

Allegri: il nuovo allenatore del Napoli tra vacanza e debutto

La presentazione del nuovo tecnico azzurro avverrà martedì pomeriggio al San Carlo, dove De Laurentiis ha già annunciato un dibattito con i tifosi per rispondere alle domande sulla stagione che sta per iniziare. Come rivela Il Roma, Allegri sarà atteso in città nel fine settimana, con la possibilità concreta di fermarsi alcuni giorni sull’isola campana prima di iniziare ufficialmente il suo nuovo progetto. Una scelta che sottolinea il rapporto già costruito tra il presidente e l’allenatore, che ha vinto moltissimo in Italia e raggiunto due finali di Champions League.

De Laurentiis ha ribadito la sua filosofia di mercato durante la presentazione della maglia 2026/2027. Il presidente ha dichiarato: “Sono contento e fiero di aver dato una continuità scegliendo un allenatore che ha vinto moltissimo in Italia”. Ha poi aggiunto che il club ha ricevuto circa 200 proposte di calciatori in un mese, ma la priorità rimane diversa: “Abbiamo 47 calciatori e ne deve piazzare almeno 25 prima di parlare di acquisti”.

Il mercato del Napoli: le priorità secondo De Laurentiis

La strategia è chiara e netta. De Laurentiis ha spiegato che solo se in alcuni ruoli si presenteranno buchi effettivi il Napoli si rivolgerà al mercato. Se in ogni posizione il club ha già due o tre alternative di qualità, allora la discussione cambia: sarà Allegri a decidere come utilizzare la rosa attuale. Il presidente ha affermato: “Sei sicuro che vuoi cambiarli? Perché già con questi puoi fare grandi cose”. Una dichiarazione che anticipa una fase di valutazione tattica prima di ogni movimento in entrata.

La situazione è ulteriormente chiarita dall’ammissione finale di De Laurentiis: “Secondo me non ne dovremmo comprare nessuno e secondo me ne dovranno andar via molti”. Questo significa che il focus principale riguarda le cessioni, non gli acquisti. Il presidente ha sottolineato anche la compatibilità con il nuovo allenatore: “Il signor Allegri è anche un aziendalista, con lui andremo anche d’accordo”.

Nel fine settimana Allegri avrà modo di confrontarsi direttamente con De Laurentiis prima di affrontare la presentazione pubblica. L’atmosfera tra i due sembra già positiva, con il presidente che ha scelto consapevolmente un tecnico di grande esperienza per portare il Napoli verso nuovi obiettivi. La vera sfida per il calciomercato Napoli non sarà quindi l’acquisto di stelle, ma la gestione intelligente di una rosa numerosa che richiede una profonda riorganizzazione.