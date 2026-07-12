Napoli, frenata per il colpo a centrocampo: il motivo

Adrien Rabiot dice no al Napoli per una ragione tattica precisa: secondo il Corriere dello Sport, la madre-agente Véronique rifiuta il trasferimento azzurro.

Rabiot e il centrocampo del Napoli: troppi rivali per il posto

La pista che sembrava concreta si arena su un ostacolo inaspettato. Non è il Milan a blindare il francese, bensì la sua stessa famiglia. Véronique Rabiot, che gestisce la carriera del figlio, ha comunicato chiaramente: Napoli non è la destinazione giusta. Il motivo non riguarda ambizioni o ingaggio, ma la gerarchia di centrocampo già consolidata.

Con Frank Anguissa e Scott McTominay già stabilmente nel mezzo, Rabiot troverebbe spazi limitati. Dopo la stagione al Marsiglia, l’idea di trasferirsi in una piazza importante per sedere in panchina non convince l’entourage. Una scelta di mercato saggia: il francese vuole continuità, non una stagione di transizione.

Il Milan alza il muro: Amorim e Cardinale lo proteggono

Mentre gli azzurri vedono sfumare l’occasione, il Milan lavora per blindare il suo centrocampista. Il nuovo tecnico Ruben Amorim rappresenta una garanzia tattica che Napoli non può offrire. La società rossonera, con il presidente Cardinale, non ha intenzione di lasciarlo partire. L’interesse di Allegri rimane reale, ma senza il consenso della famiglia il trasferimento resta teorico.

La suggestione Rabiot-Napoli non è completamente morta, ma la strada è in salita. Se il centrocampo azzurro dovesse alleggerirsi, lo scenario potrebbe cambiare radicalmente. Per ora, però, l’entourage del giocatore ha scelto stabilità garantita piuttosto che una lotta per la titolarità.