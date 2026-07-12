Napoli e Fiorentina, spunta uno scambio a sorpresa: l’idea che intriga Manna

Noa Lang potrebbe lasciare il Napoli con la formula dello scambio: la Fiorentina offre Dodo, il terzino che piace tanto al club azzurro, e aggiunge un conguaglio a favore degli azzurri.

Lang al Napoli: l’olandese verso l’addio dopo Zeballos

Il possibile arrivo di Zeballos modifica gli equilibri offensivi del Napoli. Con il nuovo esterno in rosa, lo spazio per Noa Lang si restringerebbe sensibilmente. Il classe 1999 olandese non rientra più nei piani tecnici e la società partenopea valuta con concretezza le proposte ricevute. La Fiorentina, scrive il Corriere dello Sport, ha individuato in Lang il profilo ideale per completare il reparto offensivo.

Fabio Paratici e il responsabile dell’area tecnica gigliata Goretti seguono con attenzione la situazione. L’interesse della Fiorentina per Lang è concreto e costante. Il giocatore sarà valutato da Allegri durante il ritiro estivo, ma la finestra di mercato non consente attese troppo lunghe. La Fiorentina ha fretta di definire il proprio organico prima dell’inizio della preparazione.

Dodo come contropartita: lo scambio che piace al Napoli

Il Napoli non intende cedere Lang a titolo gratuito. Gli azzurri stimano fortemente Dodo, terzino destro brasiliano che rappresenta una soluzione di qualità per la difesa. Lo scambio Lang-Dodo con conguaglio a favore del Napoli è la formula che inizia a circolare negli ambienti di calciomercato. Paratici sarebbe disposto a valutare questa possibilità per accelerare l’addio dell’olandese e garantire al contempo una contropartita tecnica interessante.

Dodo porterebbe esperienza internazionale e solidità difensiva, caratteristiche che il Napoli cerca per aggiungere un’altra opzione per la fascia destra. La trattativa non è ancora avanzata, ma le basi per uno scambio strutturato esistono e potrebbero svilupparsi rapidamente nei prossimi giorni. Lang rimane sul mercato e la Fiorentina rappresenta una destinazione concreta, con Dodo che potrebbe completare il puzzle della difesa partenopea entro la chiusura della sessione estiva.