Mercato Napoli, salta il colpo in prospettiva: ha firmato per un altro club in Serie A

Seydou Fini passa al Frosinone in prestito dal Genoa: il Napoli perde un’occasione offensiva nel suo calciomercato.

Fini al Frosinone: affare chiuso con il Genoa

Il Frosinone ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Seydou Fini. L’attaccante classe 2006 arriva in prestito dal Genoa, come comunicato dal club giallazzurro attraverso i propri canali ufficiali. L’operazione rappresenta il ritorno di un calciatore già noto all’ambiente ciociaro, avendo già militato nella squadra nella stagione precedente. La formula temporanea consente al Frosinone di contare su una pedina offensiva di prospettiva senza impegno economico definitivo.

Per il Napoli, questa mossa chiude definitivamente uno spiraglio di mercato. Gli azzurri non riusciranno a sfruttare l’opportunità su Fini durante questa finestra estiva. Il club partenopeo dovrà ora orientare le proprie risorse verso altre soluzioni offensive, visto che la pista che conduceva all’attaccante è ormai percorsa da un’altra squadra di Serie A.

Calciomercato Napoli: il cambio di strategia necessario

Qual era l’interesse del Napoli su Fini? La giovane promessa offensiva rappresentava un’operazione in prospettiva per il club azzurro, che aveva avviato i dialoghi per un possibile scambio con l’altro azzurro Obaretin. La trattativa, che inizialmente sembrava in discesa, ha subito una brusca frenata ed è ora saltata del tutto. Il club azzurro virerà ora su altre piste per ringiovanire la squadra e rinforzarla in prospettiva.