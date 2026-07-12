Dal Barcellona al Napoli, occhi sul classe 2005: formula alla Nico Paz che convince Manna

Alvaro Cortes diventa un obiettivo del Napoli per la difesa: il giovane centrale del Barcellona, classe 2005, rappresenta l’alternativa concreta a Mario Gila, passato al Milan nelle scorse settimane.

Cortes: il difensore che il Napoli vuole dal Barcellona

Giovanni Manna ha individuato in Alvaro Cortes la soluzione per rinforzare la retroguardia. Il difensore spagnolo è cresciuto nella cantera blaugrana e possiede le caratteristiche fisiche e tecniche che gli azzurri ricercano. Alto 190 centimetri, il classe 2005 combina velocità e copertura in una dimensione che ricorda un giovane Kalidou Koulibaly. La perdita di Gila al Milan ha accelerato i tempi: il club partenopeo non può attendere oltre e ha già avviato i contatti con il Barcellona per sondare la fattibilità dell’operazione.

Il profilo di Cortes corrisponde esattamente alle esigenze tattiche di Max Allegri. Non si tratta di un difensore statico, bensì di un centrale capace di recuperare palla in velocità e di coprire ampi tratti della retroguardia correndo all’indietro. Questa caratteristica lo rende particolarmente adatto al calcio italiano, dove la capacità di marcatura in movimento è determinante. Il Napoli ha già sondato altre piste, come Federico Gatti della Juventus, ma Cortes rimane il prescelto per qualità e potenziale di crescita.

La formula alla Nico Paz: come il Napoli vuole prenderlo

Quale strategia il Napoli intende adottare? Il club azzurro punta a una formula con recompra in favore del Barcellona, analoga a quella utilizzata dal Como per Nico Paz dal Real Madrid. In questa modalità, il Napoli acquisisce il giocatore in prestito con diritto di riscatto, mentre il Barcellona mantiene un’opzione di riacquisto a condizioni prefissate. Se il Real Madrid ha poi esercitato la recompra su Paz, il Como ha avuto la possibilità di acquistare il cartellino a prezzo agevolato rispetto al mercato aperto. Questa struttura consente al Napoli di testare il giocatore a basso rischio economico e al Barcellona di mantenere il controllo sulla rivendita futura.

La formula rappresenta un compromesso intelligente in un’estate di calciomercato dove gli investimenti diretti sono limitati. Il Napoli evita un esborso immediato ingente, il Barcellona conserva margini di controllo sul talento. Cortes, dal canto suo, ottiene minuti in una big europea e la possibilità di crescere in un campionato di altissimo livello. L’operazione potrebbe chiudersi entro i prossimi quindici giorni, permettendo al difensore spagnolo di integrarsi nella rosa azzurra prima dell’inizio della stagione.