Sorpresa Napoli, bloccato il giocatore! C’è solo un nodo da sciogliere

Dodò della Fiorentina nel mirino del Napoli per trasformare Di Lorenzo in centrale: come riporta la Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono vicinissimi alla chiusura dell’accordo per il terzino destro.

Dodò: l’ultimo tassello per la difesa azzurra

La priorità del Napoli dalla partenza della sessione estiva non ammette distrazioni. Convertire il capitano Di Lorenzo in difensore centrale richiede un sostituto di qualità sulla destra. La Fiorentina possiede il profilo giusto: Dodò rappresenta il candidato principale per completare la rivoluzione tattica della difesa partenopea. Le trattative hanno raggiunto una fase avanzata, con i contatti che procedono spediti verso la fumata bianca.

Il Napoli lavora da settimane su questa operazione, consapevole che il cambio di ruolo di Di Lorenzo necessita copertura immediata. La soluzione arriva da Firenze, dove Dodò potrebbe lasciare la Serie A per una nuova sfida già nella stessa competizione.

Il nodo della rosa: 47 tesserati bloccano gli ingressi

Un ostacolo concreto rallenta la conclusione. Come rivela la Gazzetta dello Sport, l’organico azzurro conta ben 47 tesserati, un numero insostenibile per il bilancio. La proprietà ha impartito indicazioni chiare: nessun ingresso senza prima sfoltire la squadra. Non si tratta di una preferenza tattica, ma di necessità economica. I conti devono tornare, e ogni nuovo arrivo deve essere compensato da almeno una partenza.

Zeballos e altri profili finiti sotto osservazione dovranno trovare una soluzione prima che Dodò possa completare il trasferimento a Napoli. La strategia è ferrea: movimenti in uscita come prerequisito assoluto per quelli in entrata.

Quale scenario per le prossime settimane

Quando arriverà la fumata bianca per Dodò? Dipende dalla velocità con cui il Napoli piazza gli esuberi. Le prossime due settimane saranno decisive per liberare spazi in rosa e completare l’operazione. Una volta sistemati i conti di bilancio, l’arrivo del terzino della Fiorentina diventerà ufficiale, consegnando a Di Lorenzo il ruolo di centrale per cui è stato riprogettato.

Il Napoli continua a lavorare su più fronti per risanare la rosa. Dodò rimane l’obiettivo prioritario sulla fascia destra, ma il club non farà il passo più lungo della gamba. L’estate napoletana dipenderà dalle cessioni: solo così il calciomercato Napoli potrà accelerare su questa trattativa e consegnare a Conte gli ultimi ritocchi alla difesa.