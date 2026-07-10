Zeballos-Napoli, si fa solo a una condizione: c’è l’annuncio di Romano

Exequiel Zeballos è un nome chiacchieratissimo in casa Napoli in queste ultime ore, con il pressing azzurro sempre più convincente. Il suo arrivo, però, passerà dalla precedente cessione di Noa Lang, dopodiché si potrà procedere con l’affondo definitivo.

Come svelato dall’esperto di calciomercato Fabrizio Romano su DAZN, il trasferimento di Exequiel Zeballos al Napoli è solo questione di tempo: c’è accordo di massima tra il calciatore e il club e c’è anche una bozza di accordo con il Boca Juniors. Tutto, però, passerà dalla cessione di un esterno come Noa Lang, dopodiché si potrà affondare.

Ecco le parole del giornalista:

“Il Napoli in queste ore è attivo per programmare il futuro sulle fasce. Già prenotato un acquisto da fare appena potrà completare le cessioni, si tratta di Exequiel Zeballos, esterno 24enne del Boca Juniors che ha detto sì al Napoli. Il suo agente è in Italia in queste ore per blindare l’accordo sul contratto ma è praticamente tutto fatto tra Zeballos e il Napoli. Il giocatore ha scelto Napoli nonostante un’offerta molto importante e molto ricca dalla Russia. Anche dalla Germania lo hanno contattato, ma Zeballos da fine maggio, in gran segreto, ha scelto di aspettare il Napoli. Adesso serve l’accordo tra Napoli e Boca Juniors ed è già iniziata la trattativa: la prima offerta tocca i 10 milioni di dollari, ma il Napoli potrà chiudere l’operazione solo se e quando completerà delle cessioni come quella di Noa Lang“.