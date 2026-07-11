Occhio Napoli, spunta un altro club su Zeballos: la posizione del giocatore

Exequiel Zeballos sceglie il Napoli e respinge l’offerta del CSKA Mosca: il Boca Juniors spinge per la cessione in Russia, ma l’esterno argentino ha deciso diversamente.

Zeballos al Napoli: il Boca perde la partita con il CSKA

Secondo quanto rivela Tuttosport, il ds Giovanni Manna ha mosso il primo colpo della stagione estiva inviando una proposta ufficiale da 9 milioni di dollari al club argentino. L’offerta non include percentuali su future rivendite, una scelta che riduce il costo complessivo dell’operazione rispetto alle pretese iniziali del Boca Juniors. Il giocatore, sotto contratto fino al 2031, ha già comunicato la sua intenzione: vuole solo gli azzurri.

Il Boca Juniors ha ricevuto un’offerta da 15 milioni dal CSKA Mosca per Zeballos. Una cifra superiore rispetto a quella del Napoli, ma Zeballos ha detto no ai russi. La volontà del giocatore stravolgetutto: il club argentino si ritrova con un calciatore che rifiuta di trasferirsi altrove, bloccando una cessione più redditizia.

Il vantaggio nascosto del Napoli: il parametro zero

Qual è la leva reale del Napoli in questa trattativa? Il contratto di Zeballos scade il 31 dicembre 2031, ma esiste uno scenario alternativo che favorisce gli azzurri. Se il Boca non cede ora, il giocatore arriverà comunque a Napoli dal primo gennaio 2027 con un quadriennale da 1,2 milioni di euro più bonus, trasformandosi in una acquisizione quasi gratuita. Il Boca perde il cartellino completamente. Questa è la pressione reale che spinge la trattativa verso la conclusione: cedere subito a 9 milioni piuttosto che perdere tutto tra sei mesi.

Manna ha comunicato agli agenti che è necessaria una cessione per fare spazio in rosa, ma non ha vincolato l’arrivo di Zeballos a una partenza nel suo stesso ruolo. Il Napoli vuole regalare Zeballos ad Allegri il prima possibile, anticipando i tempi rispetto alla scadenza contrattuale. La trattativa per Zeballos entrerà nella fase decisiva nelle prossime settimane. Il Boca Juniors dovrà scegliere: accettare 9 milioni dal Napoli oppure rischiare di perderlo a zero tra sei mesi. La posizione del giocatore non lascia spazi a negoziati alternativi. Zeballos al Napoli è ormai una questione di tempo.