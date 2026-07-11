Napoli, Zeballos apre alla cessione del calciatore: addio a un passo?

Noa Lang verso l’addio al Napoli: l’arrivo di Zeballos dalla corsia laterale rende l’olandese una pedina sacrificabile e la Fiorentina bussa già alla porta, come riporta il Corriere dello Sport.

Lang-Napoli: sei mesi e addio

L’esperienza di Noa Lang in maglia azzurra si avvia alla conclusione. L’ala sinistra, arrivato lo scorso mercato estivo, ha disputato appena sei mesi a Napoli prima del trasferimento in prestito al Galatasaray. Ora, con la Fiorentina che ha manifestato interesse concreto e il club partenopeo pronto a investire su Zeballos, il futuro dell’olandese appare segnato. La cessione non è più uno scenario remoto, ma una soluzione concreta che gli azzurri stanno valutando.

L’acquisto dell’esterno argentino rappresenta una scossa tattica importante. Zeballos, 24 anni, vanta una carriera costruita al Boca Juniors con 51 gol totali e una duttilità che lo rende adattabile su entrambe le corsie laterali. Il profilo corrisponde esattamente alle necessità del Napoli: dribblomane puro, capace di infiammare lo stadio con giocate d’effetto, in grado di agire sia a destra che a sinistra. Con Neres già presente sulla fascia destra e Zeballos in arrivo, lo spazio per Lang si restringe drasticamente.

Zeballos: il nuovo profilo per il Napoli

La scheda tecnica di Zeballos racconta di un giocatore completo per il progetto tattico napoletano. Nato a La Banda, alto 174 centimetri, piede destro, rappresenta l’archetipo dell’ala moderna: capace di ricoprire la corsia in un ipotetico 4-3-3, ma anche di agire tra le linee o in posizioni più avanzate. La sua esperienza alla Bombonera, dove ha già infiammato i tifosi del Boca, suggerisce che il pubblico del Maradona non avrà difficoltà a riconoscere la stessa qualità e lo stesso carisma. È un giocatore che decide le partite dal nulla, non un comprimario tattico.

La Fiorentina intanto accelera per Lang. Il club toscano ha comunicato ufficialmente al Napoli il suo interesse per l’ala sinistra, creando uno scenario di mercato che potrebbe sbloccarsi rapidamente. L’olandese, dopo l’esperienza al Galatasaray, torna utile solo come pedina di scambio o come elemento sacrificabile in una riorganizzazione della rosa. Con Zeballos che arriva a coprire le stesse zone di campo, Lang diventa sovrabbondante.

Il mercato del Napoli per l’estate 2026 prende forma attorno a questa logica di ricambio generazionale e di efficienza tattica. L’addio di Lang alla Fiorentina permetterebbe ai partenopei di liberare risorse economiche e di spazio in rosa, consolidando l’investimento su Zeballos e confermando la volontà di rinnovare il reparto offensivo. Non un’operazione traumatica, ma l’evoluzione naturale di una stagione dove le scelte tecniche si sovrappongono alle opportunità di mercato.