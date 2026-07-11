Napoli, nuova pista per l’esterno: è un ex Serie A

Belghali entra nel mirino del Napoli dopo la retrocessione del Verona. Come rivela Sportitalia, gli azzurri hanno avviato sondaggi per il terzino destro algerino, cercando soluzioni alternative sulla fascia.

Belghali al Napoli: le alternative sulla fascia

La ricerca di un rinforzo sulla fascia destra spinge il Napoli a guardare verso Verona. Belghali, classe 2002, rappresenta un’opportunità concreta per i partenopei in seguito alla retrocessione dei veneti. Il giocatore, che vanta cittadinanza belga, può giocare sia come terzino destro che sinistro, offrendo versatilità tattica. Nonostante il contratto fino al 2029, la retrocessione della squadra veneta ha aperto le porte a una cessione, con diversi club interessati al suo profilo.

Non è solo il Napoli a muoversi su Belghali. Anche la Juventus ha sondato il terreno, con Massara che lo apprezzava già ai tempi della Roma. Altri club hanno manifestato interesse, creando una concorrenza che potrebbe complicare la trattativa. La situazione rimane fluida, con il calciomercato ancora in fase di sviluppo e diverse squadre pronte a fare valere le proprie ambizioni.

Napoli: il piano B dopo Khalaili

La ricerca di Belghali arriva come conseguenza diretta dei cambiamenti negli ultimi giorni. Il Napoli aveva puntato su Khalaili, ma la situazione con l’Inter ha costretto i partenopei a cercare alternative. Belghali si aggiunge a una lista che include anche Dodò, qualora l’esterno non scelga altre destinazioni. La strategia azzurra è chiara: individuare profili giovani e duttili per la fascia destra, costruendo una rosa competitiva per la prossima stagione.

L’interesse del Napoli per Belghali sottolinea la volontà di anticipare le mosse concorrenti. Il calciomercato estivo offre finestre di opportunità ancora aperte, e il Verona potrebbe fare sconto per accelerare le cessioni dopo la retrocessione. Gli azzurri valutano il giovane difensore come soluzione affidabile e economica, in grado di coprire la posizione di terzino destro con profitto tattico nei prossimi mesi.