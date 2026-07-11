Massimiliano Allegri inizia la sua avventura sulla panchina del Napoli a Dimaro, con il presidente De Laurentiis già programmato per affiancare il tecnico nella prima fase della preparazione estiva. Secondo Il Mattino, il numero uno azzurro arriverà domenica prossima nel ritiro trentino.

De Laurentiis e Allegri: il copione di sempre a Dimaro

La presenza del presidente durante i primi giorni di lavoro rappresenta una prassi consolidata del Napoli. De Laurentiis ha seguito così tutti i suoi allenatori nella fase iniziale del ritiro, da Mazzarri in poi. Non si tratta dunque di una scelta eccezionale legata all’arrivo di Allegri, ma della consuetudine che contraddistingue la gestione De Laurentiis. Il presidente vuole essere vicino al nuovo tecnico mentre plasma la rosa e costruisce i fondamenti della stagione 2026-2027.

Allegri troverà a Dimaro uno spogliatoio che conosce già i ritmi del ritiro. I giocatori azzurri hanno ripetuto questa esperienza negli ultimi anni, con la medesima location e la medesima intensità di lavoro. La continuità ambientale aiuta il nuovo allenatore a concentrarsi sulla costruzione tattica senza dispersioni organizzative. De Laurentiis sarà lì per osservare i progressi e discutere con lo staff tecnico le priorità del mercato ancora aperto.

Napoli-Arezzo: il primo test con Allegri a Dimaro

La prima amichevole ufficiale del ciclo Allegri è fissata per mercoledì 22 luglio contro l’Arezzo, squadra che ha conquistato la promozione in Serie B. Sarà lo stesso avversario che il Napoli ha affrontato dodici mesi fa durante il precedente ritiro. Bucchi, allenatore dell’Arezzo, rappresenta un volto noto dell’ambiente azzurro, il che rende il match una sfida con un pizzico di familiarità nonostante il cambio di panchina.

Questa amichevole segna il battesimo ufficiale di Allegri con il Napoli sul campo. La presenza contemporanea di De Laurentiis consente al presidente di valutare di persona come il tecnico applica i suoi principi tattici e come la rosa risponde ai nuovi insegnamenti. Non è un dettaglio marginale: il primo match di una stagione fotografa sempre lo stato fisico e mentale della squadra. Per Allegri sarà l’occasione di trasmettere immediatamente la sua identità calcistica al gruppo, con De Laurentiis testimone diretto di questo processo. Il ritiro di Dimaro e l’esordio contro l’Arezzo rappresentano il punto di partenza concreto della rivoluzione tattica che il Napoli si attende per il calciomercato.