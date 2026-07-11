Addio Milinkovic-Savic, sostituto dalla Serie A? Spunta l’intreccio di mercato

Wladimiro Falcone rappresenta il piano B del Napoli per la porta: l’estremo difensore del Lecce entra nel radar azzurro solo se Vanja Milinkovic-Savic accetterà l’offerta dell’Hull City.

Milinkovic-Savic verso l’Inghilterra: lo scenario che apre Falcone

La trattativa che coinvolge il portiere serbo rappresenta il cardine di tutta l’operazione. L’Hull City, club inglese, ha già manifestato interesse concreto e punta a presentare un’offerta ufficiale per convincere il Napoli a cedere Milinkovic-Savic. Solo nel caso in cui questa cessione si concretizzi, gli azzurri accelereranno i contatti con il Lecce per assicurarsi Falcone. La società partenopea non vuole muoversi su questo fronte senza prima risolvere la questione del portiere serbo, evitando così operazioni sovrapposte che complicherebbero il mercato.

Falcone ha dimostrato in Serie A continuità di rendimento e affidabilità tra i pali. Il Lecce valuta il suo portiere, ma una partenza non è scontata: tutto dipende da quanto il Napoli deciderà di investire e da quale cifra i salentini riterranno adeguata.

Falcone portiere durante una partita

Falcone al Napoli: il timing della trattativa con il Lecce

Se Milinkovic-Savic dovesse partire, il Napoli potrebbe davveo virare su Falcone. Si tratta di una soluzione interna alla Serie A, il che facilita sia la valutazione che i tempi burocratici dell’affare. Il Lecce, dal canto suo, potrebbe trovarsi nella posizione di dover cedere il suo portiere titolare con poco tempo a disposizione per cercare un sostituto adeguato, il che potrebbe influire sulla trattativa.

Lo scenario futuro del Napoli in porta dipende interamente dall’evoluzione della situazione Milinkovic-Savic. Se il trasferimento all’Hull City andrà in porto entro le prossime settimane, gli azzurri avanzeranno con decisione verso Falcone. Diversamente, il club continuerà con la rosa attuale e lascerà il dossier portieri in sospeso. Per ora, il Napoli gioca d’attesa: tutto ruota intorno alla decisione del club inglese e alla volontà di Milinkovic-Savic di cambiare esperienza.