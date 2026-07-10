Napoli, nuovo nome per la porta: può arrivare dalla Serie A

Wladimiro Falcone entra nel mirino del Napoli calciomercato: Giovanni Manna ha avviato contatti diretti con il Lecce per l’estremo difensore, ma la trattativa dipende dalla cessione di Milinkovic-Savic.

Falcone: Manna accelera, ma Milinkovic blocca tutto

Il direttore sportivo azzurro ha già mosso i primi passi concreti. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, Manna ha incontrato a Milano gli agenti di Falcone e il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera per sondare fattibilità economiche e condizioni dell’operazione. L’ex Reggina rappresenta il profilo individuato dal Napoli per rinforzare il reparto portieri, ma tutto rimane sospeso fino alla partenza del serbo. Milinkovic-Savic ha ancora un contratto lungo con i partenopei: la sua permanenza o cessione determinerà i tempi e le modalità dell’eventuale ingresso di Falcone.

Milinkovic-Savic: il nodo del trasferimento blocca gli azzurri

La situazione del portiere serbo rappresenta il vero ostacolo. Il calciatore sarà regolarmente convocato per il ritiro di Dimaro, con Allegri che prender presto una decisione definitiva.

Falcone, portiere del Lecce, durante una partita nello stadio

Falcone, classe 1995, rappresenta un’alternativa esperienza per la Serie A. Il portiere conosce bene la pressione del massimo campionato italiano e le sue caratteristiche vengono ritenute compatibili con le esigenze tattiche del Napoli. Un suo arrivo affiancherebbe Alex Meret nel reparto, con possibilità di alternarsi o creare una gerarchia rinnovata. L’investimento punta sulla continuità e l’affidabilità, non su una rivoluzione.

Il Napoli non intende stravolgere la rosa, come ribadito più volte dal presidente Aurelio De Laurentiis. Tuttavia, alcune partenze strategiche potrebbero aprire spazi per movimenti mirati in entrata. Il reparto portieri è uno dei settori sotto osservazione diretta, e la ricerca di Falcone rientra in questa logica di consolidamento selettivo. Se Milinkovic-Savic troverà una destinazione, i contatti con il Lecce potranno accelerare verso una conclusione concreta per il calciomercato Napoli.