Zeballos al Napoli, accordo totale: Romano svela tutte le cifre!

Exequiel Zeballos ha scelto il Napoli e rifiutato il CSKA Mosca: l’accordo con gli azzurri risale addirittura a maggio, quando il club partenopeo ha blindato il talento del Boca Juniors con un contratto quinquennale già definito nei dettagli.

Zeballos: il no alla CSKA Mosca da 20 milioni

I russi avevano offerto cifre importanti al giovane attaccante. Come conferma Fabrizio Romano, il CSKA Mosca ha messo sul piatto 4 milioni netti a stagione per cinque anni, pari a 20 milioni totali. Una proposta che avrebbe potuto convincere molti calciatori a svoltare la carriera. Zeballos ha risposto con un rifiuto secco, già a fine maggio. Il motivo è univoco: esiste un patto con il Napoli che il giocatore non intende tradire.

Ancheb la proposta dalla Germania è stata messa in stand-by. Il calciatore ha mantenuto la promessa fatta agli azzurri, rifiutando tutte le alternative. La lealtà verso Napoli è stata totale e consapevole, nonostante i soldi russi rappresentassero un’opportunità economica considerevole.

Napoli-Zeballos: quando parte l’operazione da 10 milioni

L’operazione non è ancora formalizzata perché il Napoli attende le cessioni. La prima offerta al Boca Juniors sarà di 10 milioni di dollari, cifra già concordata informalmente con il club argentino. L’agente del giocatore è in Italia per chiudere gli ultimi dettagli contrattuali con la società partenopea.

Qual è il vero ostacolo? Non la volontà del giocatore né l’accordo con il Boca Juniors, bensì lo spazio economico nel bilancio azzurro. Il Napoli dovrà liberare risorse attraverso partenze di calciatori già in rosa. Una volta che le cessioni saranno completate, l’operazione Zeballos scatterà immediatamente. Il giocatore ha già un’intesa verbale pluriennale in tasca e non cambierà idea.

Il trasferimento di Zeballos al Napoli rappresenta l’epilogo di una trattativa lunga ma silenziosa. A luglio 2026, con il mercato estivo aperto, gli azzurri stanno per completare l’acquisto del talento argentino, chiudendo così una delle operazioni più significative della sessione.