Napoli, si sblocca il mercato? Accelerata sulle uscite: Manna sta piazzando due esuberi

Jesper Lindstrom può lasciare il Napoli: lo Schalke 04 ha avviato trattative concrete con il club azzurro per l’esterno danese, secondo quanto riporta Sky Sport. Sono in corso i dialoghi anche per la cessione di Luis Hasa al Frosinone.

Lindstrom allo Schalke 04: il Napoli pensa alle uscite

I dialoghi tra i due club procedono in queste ore. La sua storia recente racconta di un calciatore in cerca di stabilità: prima del prestito al Wolfsburg dove ha collezionato 15 presenze (chiuso con la retrocessione del club), Lindstrom aveva già provato l’esperienza in Premier League con l’Everton in prestito, totalizzando 29 partite e un assist. Lo Schalke 04 rappresenterebbe un ritorno nel campionato tedesco, dove il giocatore punta a trovare spazi maggiori e una continuità di impiego.

Quale il valore della cessione? Non sono ancora emersi dettagli sulla formula economica, ma la partenza di Lindstrom rientra nella strategia di ridimensionamento della rosa avviata dal Napoli in questi giorni di mercato.

Hasa al Frosinone: nuova esperienza in Serie A?

Contemporaneamente, il direttore sportivo Giovanni Manna ha aperto i contatti con il Frosinone per la cessione di Luis Hasa. Il centrocampista è reduce da una stagione positiva in prestito alla Carrarese, dove ha messo a segno cinque gol e quattro assist in 31 presenze. La neopromossa ciociara ha manifestato interesse concreto per il calciatore, attratto dalle sue prestazioni in Serie B. La valutazione delle sue qualità da parte di un club di categoria superiore rappresenta un segnale della crescita mostrata da Hasa durante l’annata in Toscana.

Il Napoli sta procedendo a una pulizia della rosa strutturata e programmata. Lindstrom e Hasa sono due profili che non rientrano nei piani tecnici di Allegri per il progetto futuro. Le uscite confermano come il club partenopeo intenda muoversi rapidamente, creando quanto prima spazi per eventuali innesti. Il processo di ricostruzione prosegue con decisione.