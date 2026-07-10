Napoli, idea a sorpresa per la porta: Manna incontra gli agenti a Milano

Wladimiro Falcone entra nella lista dei portieri monitorati dal Napoli per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il numero uno salentino, come riporta il Corriere dello Sport, rappresenta una nuova opzione per la dirigenza azzurra accanto ad altri profili già seguiti.

Falcone al Napoli: il profilo del portiere del Lecce

Il classe 1993 ha consolidato la sua esperienza tra i pali con il Lecce negli ultimi anni, mantenendo una presenza costante in Serie A. Contratto fino al 2028 con la società pugliese, Falcone rappresenta una soluzione di esperienza e affidabilità per chi intende affiancare Meret. La sua valutazione emerge in un momento in cui gli azzurri scandagliano il mercato europeo alla ricerca di alternative solide per la porta. Il profilo del portiere salentino si aggiunge così a quelli già noti: il ceco Matej Kovar dal PSV e Guglielmo Vicario in uscita dal Tottenham, anch’esso osservato dalla Juventus.

Napoli e il vincolo delle cessioni: la strategia bloccata

Ogni trattativa per nuovi portieri rimane tuttavia subordi­nata a un principio fermo. De Laurentiis ha ribadito chiaramente durante la presentazione della maglia centenaria una linea strategica inderogabile: prima le uscite, poi gli innesti. La società non procederà con nuovi acquisti fino al completamento di almeno una cessione significativa. Questo vincolo trasforma il mercato della porta in una questione secondaria rispetto agli sviluppi che riguarderanno i giocatori già in organico. Le risorse economiche e lo spazio in rosa dipendono dunque da chi lascerà Napoli nelle prossime settimane.

La dirigenza continua a monitorare diverse soluzioni per il futuro della porta azzurra, ma nessuna operazione può concretizzarsi senza il via libera derivante da almeno una partenza. Quale sarà il giocatore destinato a lasciare il club? Su questo aspetto ruota l’intero mercato estivo del Napoli, compresa la valutazione dei portieri come Falcone. In questo caso specifico, gli azzurri cercheranno di far partire Milinkovic-Savic, per fare spazio proprio al portiere romano.