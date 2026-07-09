Napoli, pronta una nuova cessione: un club di Serie A fa sul serio!

Dopo settimane di attesa e riflessione, in casa Napoli si sta pensando al calciomercato estivo. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, lavora intensamente a diverse cessioni da compiere. I patti a Castel Volturno sono stati chiari: senza addii, non ci saranno nuovi innesti per Allegri.

Manna al lavoro: Folorunsho parte di nuovo

Come riportato da La Repubblica, il Napoli sta lavorando ad una nuova uscita per Michael Folorunsho, rientrato dal prestito annuale con la maglia del Cagliari. Nella stagione conclusasi, per lui 28 presenze con anche 2 gol realizzati.

Adesso tornerà a Dimaro, dove sarà sicuramente valutato da Allegri. Il suo futuro però sembra scritto: sulle sue tracce si è fiondato il nuovo Bologna di Domenico Tedesco, che si è informato sui costi del cartellino.

Folorunsho esulta con il Cagliari durante la partita

De Laurentiis chiarissimo: Manna avvisato

Aurelio De Laurentiis, in una delle sue ultime uscite ufficiali, ha dichiarato che il Napoli ha bisogno di vendere molti calciatori della rosa. Nel ritiro estivo in Trentino saranno in molti e, nonostante le tante partite, non c’è spazio per tutti.

Almeno 25 calciatori dovranno andar via, con Manna che è stato avvisato ed ora è chiamato a soddisfare le richieste del patron partenopeo.