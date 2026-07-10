Lukaku, futuro in bilico anche per il contratto: c’è un elemento che pesa!

Romelu Lukaku continua a pesare sui conti del Napoli con un ingaggio da 8,5 milioni netti annui nell’ultimo anno di contratto: le sue prestazioni al Mondiale potrebbero riaprire il dossier.

Lukaku: l’ingaggio che blocca tutto in casa Napoli

La cifra è effettivamente spropositata per una rosa che deve ridimensionarsi. Secondo La Repubblica, Massimiliano Allegri valuta l’idea di lavorare con il centravanti belga in una coppia offensiva di alto livello, ipotizzando un pairing con Rasmus Hojlund. Ma il nodo economico rimane centrale nelle riflessioni della dirigenza partenopea. Otto milioni e mezzo di euro, come previsto al terzo anno di contratto, netti rappresentano un carico finanziario che il club dovrà affrontare consapevolmente, soprattutto se la strategia di mercato punta a ridurre il monte ingaggi complessivo.

Le valutazioni definitive arriveranno solo dopo la conclusione del Mondiale. Lukaku si è rimesso in mostra con il Belgio, rilanciando il proprio valore nel mercato internazionale. Questo rendimento positivo con la nazionale potrebbe modificare gli scenari: qualora Napoli e giocatore decidessero di separarsi, le pretendenti non dovrebbero scarseggiare. Il belga rimane un profilo di interesse concreto per club europei di primo livello, indipendentemente dalle valutazioni che Allegri e la società azzurra faranno nelle prossime settimane.

Romelu Lukaku in azione con la maglia del Napoli

Quale futuro per Big Rom: permanenza o addio a giugno?

La domanda centrale è semplice: il Napoli manterrà Lukaku o cercherà di cederlo? La risposta dipende da due fattori interconnessi. Primo, la volontà tecnica di Allegri di integrare il belga nel progetto tattico. Secondo, la capacità della società di sostenere un ingaggio che rappresenta una delle voci più pesanti del bilancio. Se il nuovo allenatore lo ritiene centrale, il sacrificio economico potrebbe essere accettato. Se invece emergono dubbi sulla sua funzione nel sistema di gioco, la cessione diventa inevitabile.

Il Mondiale sarà il banco di prova definitivo per il centravanti belga. Prestazioni convincenti rafforzeranno la sua posizione sia internamente al club che nel mercato europeo. Nel calciomercato Napoli di questa estate, la permanenza o l’addio di Lukaku rappresenta una delle decisioni che definirà il volto della rosa per i prossimi dodici mesi. Gli azzurri non possono permettersi scelte approssimative su un ingaggio di questa portata.