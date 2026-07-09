Napoli, un club si muove per Lukaku ma c’è una richiesta a sorpresa: i dettagli

Romelu Lukaku rimane al centro di una trattativa complicata con il Besiktas, che ha offerto sei milioni per l’attaccante del Napoli ma si scontra con una valutazione molto più alta della società partenopea.

Lukaku e il Napoli: la richiesta di documentazione medica del Besiktas

La squadra turca allenata da Vincenzo Italiano ha mosso un passo concreto verso l’acquisto dell’attaccante belga, secondo quanto riporta Radio Marte. I turchi non hanno solo presentato un’offerta economica, ma hanno avanzato una richiesta ufficiale di documentazione scritta sulle condizioni fisiche di Lukaku, reduce da un grave infortunio muscolare nella scorsa estate.

Questa mossa rivela le preoccupazioni reali del club turco. Lukaku ha saltato gran parte della stagione 2025-26 e ha accumulato soltanto una rete in campionato nella vittoria del Napoli a Verona. Il Besiktas vuole garanzie mediche prima di investire denaro su un giocatore con una storia recente di problemi fisici e comportamentali. La richiesta di documenti non è formale: è una precauzione concreta.

Napoli e Lukaku: il divario economico che blocca tutto

Il nodo principale resta la valutazione. Il Napoli chiede 11-12 milioni per cedere l’attaccante, mentre il Besiktas ha messo sul piatto sei milioni. Lo scarto di cinque o sei milioni è sostanziale e non accenna a diminuire. De Laurentiis non intende scontare un giocatore ancora legato al club fino al 2027.

Lukaku rimane il giocatore più pagato della rosa azzurra. La società partenopea intende dare un taglio netto agli ingaggi elevati e vede nella cessione dell’attaccante belga un’occasione per ridimensionare il monte salari. Sei milioni non rappresentano nemmeno il 50% della richiesta iniziale. Il Besiktas dovrà alzare l’offerta in modo significativo per riaprire la trattativa in modo serio.

Quale scenario emerge? Il Besiktas continuerà a spingere, ma il Napoli difficilmente scenderà sotto i dieci milioni. La documentazione medica richiesta dai turchi sarà fornita solo se l’offerta economica si avvicinerà alle pretese partenopee. Fino a quel momento, Lukaku rimarrà a Napoli e continuerà a rappresentare un problema di bilancio per il club, in attesa che il calciomercato estivo 2026 offra soluzioni più convenienti.