Lobotka alla Juve, rispunta un’incredibile ipotesi di scambio: cosa blocca l’affare

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Stanislav Lobotka in maglia Napoli con sponsor MSC durante una sessione di gioco

Lobotka verso la Juventus? La clausola da 25 milioni di euro rende impossibile lo scambio con Gatti secondo Tuttosport, bloccando una suggestione di mercato tra i due club.

Lobotka, la clausola esclusiva per l’estero ferma la Juve

Lo scambio Lobotka-Gatti prende forma sulle scrivanie torinesi, ma incontra un ostacolo contrattuale decisivo. Secondo Tuttosport, la Juventus ha inserito il regista slovacco tra i nomi per rinforzare il centrocampo. Il problema è concreto: Lobotka possiede una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per club esteri. Per i bianconeri non esiste scorciatoia contrattuale. L’unica strada è sedersi con De Laurentiis e negoziare alle condizioni del Napoli, trasformando una suggestione in una vera trattativa.

La Juventus conosce bene il profilo. Luciano Spalletti, che ha avuto Lobotka a disposizione, lo ritiene ideale per la mediana bianconera. Ma i numeri non tornano senza uno scambio vantaggioso. Federico Gatti diventa allora la carta da giocare: difensore centrale che il Napoli potrebbe valutare come rinforzo. Il problema rimane la valutazione economica complessiva e la volontà di De Laurentiis di cedere un centrocampista di quella caratura.

Scambio Napoli-Juventus: il nodo della valutazione

Quale prezzo per Lobotka senza clausola? La Juventus non può invocare i 25 milioni: deve offrire una cifra superiore al mercato per convincere il Napoli, oppure proporre uno scambio con Gatti dove i valori si compensano. Entrambe le strade richiedono trattative lunghe e non garantiscono esito positivo.

L’estate 2026 per il calciomercato del Napoli è ancora lunga. Manna e la dirigenza partenopea hanno altre priorità in attacco e sulla fascia destra. Cedere Lobotka significa rinunciare a un regista collaudato in Serie A per finanziare rinforzi offensivi. La suggestione rimarrà tale fino a quando la Juventus non presenterà un’offerta concreta che superi i vincoli contrattuali e le valutazioni azzurre.

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