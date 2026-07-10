Lobotka alla Juve, rispunta un’incredibile ipotesi di scambio: cosa blocca l’affare

Lobotka verso la Juventus? La clausola da 25 milioni di euro rende impossibile lo scambio con Gatti secondo Tuttosport, bloccando una suggestione di mercato tra i due club.

Lobotka, la clausola esclusiva per l’estero ferma la Juve

Lo scambio Lobotka-Gatti prende forma sulle scrivanie torinesi, ma incontra un ostacolo contrattuale decisivo. Secondo Tuttosport, la Juventus ha inserito il regista slovacco tra i nomi per rinforzare il centrocampo. Il problema è concreto: Lobotka possiede una clausola rescissoria da 25 milioni valida solo per club esteri. Per i bianconeri non esiste scorciatoia contrattuale. L’unica strada è sedersi con De Laurentiis e negoziare alle condizioni del Napoli, trasformando una suggestione in una vera trattativa.

La Juventus conosce bene il profilo. Luciano Spalletti, che ha avuto Lobotka a disposizione, lo ritiene ideale per la mediana bianconera. Ma i numeri non tornano senza uno scambio vantaggioso. Federico Gatti diventa allora la carta da giocare: difensore centrale che il Napoli potrebbe valutare come rinforzo. Il problema rimane la valutazione economica complessiva e la volontà di De Laurentiis di cedere un centrocampista di quella caratura.

Scambio Napoli-Juventus: il nodo della valutazione

Quale prezzo per Lobotka senza clausola? La Juventus non può invocare i 25 milioni: deve offrire una cifra superiore al mercato per convincere il Napoli, oppure proporre uno scambio con Gatti dove i valori si compensano. Entrambe le strade richiedono trattative lunghe e non garantiscono esito positivo.

L’estate 2026 per il calciomercato del Napoli è ancora lunga. Manna e la dirigenza partenopea hanno altre priorità in attacco e sulla fascia destra. Cedere Lobotka significa rinunciare a un regista collaudato in Serie A per finanziare rinforzi offensivi. La suggestione rimarrà tale fino a quando la Juventus non presenterà un’offerta concreta che superi i vincoli contrattuali e le valutazioni azzurre.